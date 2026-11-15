Bildu, el mejor aliado del PSOE

No deja de ser curioso que Bildu se haya convertido en el mejor aliado de Sánchez. Mucho más incluso que Rufián, que ya le ha reprochado hasta la corrupción. Parece que, en ocho años, no ha visto nada. Mientras, su colega de coalición, Irene Montero, no para de hacer llamamientos contra el voto útil a favor del PSOE. Por la cuenta que les trae. Y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, lamentaba este mismo domingo en una entrevista en La Vanguardia que Pedro Sánchez, en vivienda, «ha suspendido».

En cambio, los de Bildu superan todas las expectativas. Arnaldo Otegi, como informaba OKDIARIO, hacía un llamamiento el sábado a dar «una paliza democrática» a PP y Vox. Como si estuvieran ellos para dar lecciones de democracia. Eso sí, luego añadió que el País Vasco «no conoce límites». «No hemos llegado hasta aquí para quedarnos en la puerta y no vamos a pedir permiso para llegar hasta el final», advertía. Aviso a navegantes.

De todos los socios de Sánchez —del que ahora todos reniegan—, Bildu es el más fiable. En la comparecencia de Óscar Puente el pasado 3 de noviembre, fueron los más benignos con el todavía ministro. Ni siquiera pidieron su dimisión.

Metxe Aizpurua afirmó que había que esperar. «Cuando concluya la investigación, exigiremos responsabilidades, caiga quien caiga», manifestó. Con elecciones de por medio, era como pedir peras al olmo. La investigación judicial, además, puede alargarse meses, si no años.

El ejecutivo socialista, de otro lado, tampoco se ha caracterizado por la transparencia. Más bien lo contrario.

De hecho, ni siquiera sabemos todavía qué pasó con el apagón. Y de eso ya hace año y medio (abril de 2025).

Hay que decir que, técnicamente, Bildu no es ETA. Y qué mejor estar en el Congreso que pegando tiros. Pero no pueden ocultarse los hechos. En las elecciones municipales de mayo de 2023 incluyeron a 44 candidatos condenados por delitos relacionados con ETA, siete de ellos por asesinatos. Ante la polémica que se montó, estos últimos anunciaron que no tomarían posesión de sus cargos si resultaban elegidos. Yo creo que fue el PSOE el que les dijo: «No os paséis».

Por eso, Pedro Sánchez no deja de insistir en que ellos son el «Gobierno de coalición progresista» y el resto, «la derecha y la ultraderecha». Sin embargo, no tienen ningún inconveniente en pactar con Bildu desde aquel famoso apretón de manos con Mertxe Aizpurua. Con Santos Cerdán de testigo.

La diputada abertzale, por cierto, era la jefa de redacción de Egin cuando la Guardia Civil liberó a Ortega Lara aquel 1 de julio de 1997, tras 532 días de cautiverio. El titular de este periódico al día siguiente fue: «Ortega vuelve a la cárcel», en alusión a su condición de funcionario de prisiones.

Aunque la foto que más hiela la sangre es la de Patxi López llevando a hombros —junto a otros compañeros— el féretro de Isaías Carrasco. Aquel exconcejal socialista de Mondragón asesinado por la banda terrorista el 7 de marzo de 2008. Tenía 43 años, estaba casado y era padre de tres hijos.

Patxi es uno de los más firmes defensores de los pactos del PSOE con Bildu. Eso sí, luego el peligro es «la derecha y la ultraderecha». Ahora parece que Bildu ha venido a salvar España. De PP y Vox. Paradojas de la vida.