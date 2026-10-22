De Madrid al cielo… de la Sierra de Guadarrama: descubre las actividades gratuitas de astroturismo nocturno

La Sierra de Guadarrama abre sus cielos nocturnos a todos los públicos con un programa gratuito de astroturismo que, entre el 23 de octubre y el 19 de diciembre, llevará la observación de estrellas, planetas y lluvias de meteoros a los 14 municipios de la comarca.

Bajo el lema De Madrid al Cielo… de la Sierra de Guadarrama el proyecto lo impulsa el Centro de Innovación Turística (CIT) de la Comunidad de Madrid en la Sierra de Guadarrama y lo gestiona Adesgam (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama), según informan los organizadores.

El programa asegura al menos una experiencia astronómica en cada uno de los 14 municipios de la comarca: Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Guadalix de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Navacerrada, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal y Soto del Real.

Agenda de otoño e invierno

El calendario reúne 18 actividades entre el 23 de octubre y el 19 de diciembre, según figura en la web del proyecto. Las salidas nocturnas se programan entre las 18:00 y las 20:00 horas, y las dos citas diurnas, a las 11:00. Cada actividad dura unas dos horas y media.

Las lluvias de meteoros ocupan un lugar destacado. El 24 de octubre, la actividad Los cazadores del Halley se centrará en las Oriónidas, partículas desprendidas del cometa Halley que alcanzan su máximo en la noche del 20 al 21 de octubre, aunque pueden verse hasta el 7 de noviembre.

Otras citas llevan el foco a los planetas y a la Luna. El 7 de noviembre, Saturno y los Señores de los Anillos propone contemplar los anillos de Saturno con telescopios, y el 20 de noviembre se descubrirán los cráteres lunares en el terminador, la línea que separa la zona iluminada de la oscura.

Rutas y escenarios de montaña

El senderismo nocturno también tiene su hueco. El 13 de noviembre, la propuesta El rugido de las Leónidas combina una ruta a pie por la noche con la observación de esta lluvia de meteoros, que cada noviembre tiene su radiante en la constelación de Leo.

Cuatro citas ya tienen escenario confirmado. El Puerto de Navacerrada acogerá el 1 de noviembre El desfile vespertino: los mundos del atardecer, a las 18:00 horas, y el 8 de noviembre Firmamento en Siete Picos: orientación ancestral, a las 19:00 horas.

Las otras dos llevarán a los participantes a las Canteras de Alpedrete, el 21 de noviembre, con Granito y luz de luna: la super Luna del Castor, y al Embalse de Navacerrada, el 28 de noviembre, con Luces sobre el embalse: el reflejo de las estrellas. En el resto, el punto de encuentro se comunicará a los inscritos.

Familias y observación solar

El programa no se olvida de los más pequeños. Los talleres infantiles y familiares se agrupan bajo la categoría Pequestrellas, y varias sesiones están pensadas para ir en familia, como Del origen del universo al origen de la vida, el 30 de octubre, o Astronomía en familia, el 27 de noviembre.

Las observaciones diurnas completan la oferta. El 5 de diciembre, a las 11:00 horas, un taller infantil enseñará a construir relojes de sol, y el 6 de diciembre, a la misma hora, El despertar del Rey Sol permitirá estudiar el Sol en H-Alfa de forma segura, una técnica que muestra con detalle la actividad de la estrella.

El cierre llegará en diciembre. El día 12, La noche de los deseos se dedicará a las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más intensas del año, originada por el asteroide 3200 Faetón, y el 19, El cielo del solsticio: bienvenido invierno despedirá el programa.

Inscripción y plazas limitadas

Todas las actividades son totalmente gratuitas, pero las plazas son muy limitadas: el aforo se fija en un máximo de 30 personas por jornada para garantizar un trato personalizado. Por ello es imprescindible reservar con antelación en www.elcielodelasierra.es, donde están el calendario, las ubicaciones y el formulario de inscripción oficial.

Los participantes deben tener al menos 6 años y hábito de caminar, y acudir con calzado de montaña, ropa de abrigo por capas, agua, algo de comida, esterilla y linterna o frontal. Los monitores pueden denegar la salida a quien lleve un calzado inadecuado.

Las salidas suspendidas por mal tiempo o por no alcanzar el mínimo de participantes podrán reprogramarse en otra fecha, manteniendo la plaza de los inscritos. Quien no pueda asistir debe cancelar desde el correo de confirmación cuanto antes, para que su plaza pase a la lista de espera.

Calidad y desestacionalización

El proyecto, definido como un programa de dinamización turística y medioambiental, nace para diversificar la oferta turística y contribuir a la desestacionalización de la demanda. Al celebrarse de noche, ofrece motivos para visitar la comarca fuera de las temporadas tradicionales y fomenta la pernoctación y la dinamización económica local.

Para garantizar la calidad de la experiencia, y en consonancia con los estándares del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), al que pertenece el destino Sierra de Guadarrama, el aforo se limita de forma estricta. Las sesiones contarán con instrumental óptico profesional, como telescopios, y con personal técnico especializado.

Los organizadores vinculan el astroturismo, una modalidad de viaje centrada en la observación del cielo nocturno, al turismo de proximidad, una fórmula que, según destacan, contribuye a reducir la huella de carbono asociada a los largos desplazamientos de turistas y visitantes. La apuesta se alinea con el Plan Estratégico de Turismo 2023-2026 de la Comunidad de Madrid.

Apuesta regional por el cielo

La actuación se enmarca en la Orden 931/2026 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que financia el proyecto, y en la Estrategia Turística Regional 2023-2026. Forma parte, además, de las acciones conjuntas con la marca territorial MADRURAL, que busca cohesionar y visibilizar el encanto de los entornos rurales de la región.

La Sierra de Guadarrama no es el único rincón de la región que mira al cielo. A comienzos de año se anunció la instalación de mesas estelares, equipamientos interpretativos para observar el firmamento, en los miradores de Aldea del Fresno, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, en la Sierra Oeste.

Entre montañas y paisajes únicos, el proyecto busca potenciar un turismo sostenible que contribuya a mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de los más de 110.000 vecinos de la comarca, y seguir sumando sinergias institucionales para consolidar el territorio como un referente innovador.