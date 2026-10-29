El legado de Sebastião Salgado llega a Madrid: glaciares y océanos fluyen en una muestra sobre el agua

El agua en todos sus estados, sólido, líquido y gaseoso, protagoniza la exposición que Madrid dedica a Sebastião Salgado. Casi un centenar de fotografías en blanco y negro recorren glaciares, ríos, cascadas y océanos de los rincones más remotos del planeta.

La Comunidad de Madrid acoge desde este miércoles, 28 de octubre de 2026, la exposición Aqua Mater, organizada por la Fundación Canal y La Fábrica. La muestra se instala en la Sala Castellana 214 de la capital y tiene como hilo conductor la importancia del agua como origen de la vida.

La iniciativa se enmarca en la celebración del 25 aniversario de la Fundación Canal, que coincide con los 175 años de Canal de Isabel II, la empresa pública que garantiza el abastecimiento de agua a millones de ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

La primera gran muestra póstuma

Se trata de la primera gran exposición de Sebastião Salgado tras su fallecimiento, ocurrido en mayo de 2025 en París a los 81 años. El fotógrafo brasileño, nacido en 1944 en Aimorés (Minas Gerais), dedicó más de cinco décadas a retratar la condición humana y la naturaleza.

Su trabajo le valió en 1998 el premio Príncipe de Asturias de las Artes, galardón que recibía por primera vez un fotógrafo. Antes de dedicarse a la cámara se formó como economista y trabajó para la Organización Internacional del Café, una etapa que le llevó a recorrer África.

Series como Trabajadores, Éxodos, Génesis o Amazônia lo consagraron como uno de los grandes nombres de la fotografía documental. Su vida y obra protagonizaron el documental La sal de la Tierra (2014), dirigido por Wim Wenders y su hijo, Juliano Ribeiro Salgado.

Más de 25 años de viajes

La muestra, comisariada por Lélia Wanick Salgado, recoge una selección de imágenes de gran formato fruto de más de 25 años de viajes que el fotógrafo realizó, desde mediados de los años noventa, a algunos de los lugares más remotos y espectaculares de la Tierra.

El recorrido está diseñado para invitar al espectador a una contemplación reflexiva. Océanos, ríos, cascadas y hielos se suceden en imágenes que muestran la fuerza y la inmensidad del agua, pero también la fragilidad de este recurso esencial para la vida.

Entre las instantáneas figuran las cataratas Victoria, fotografiadas desde Zambia en 2008, donde el agua cae 108 metros a lo largo de 1,7 kilómetros de anchura. También aparecen las intensas lluvias del parque nacional de la Sierra del Divisor, en la Amazonia brasileña.

Aqua Mater y Glaciares, juntas

La gran novedad es que, por primera vez, Aqua Mater se exhibe junto a la serie Glaciares. Esta colección captura masas de hielo de la Patagonia y la Antártida, y presenta los glaciares como testigos silenciosos de la fragilidad del agua en el planeta.

El viaje lleva al visitante por la Antártida, la Patagonia, la Amazonia, Islandia, el Himalaya o Canadá, además de enclaves como Georgia del Sur o las islas Sandwich del Sur. Entre las piezas destaca el glaciar Perito Moreno, retratado en Argentina en 2007.

La exposición, que ya ha podido verse en Francia e Italia, se muestra por primera vez con su dimensión actual y llega a Madrid en una presentación concebida especialmente para el espacio de la Fundación Canal.

Un depósito de agua como sala

El escenario no es casual. La Sala Castellana 214 ocupa el histórico IV depósito enterrado de Canal de Isabel II, un espacio monumental en pleno Madrid cuya arquitectura dialoga con las fotografías de Salgado y con el propio tema de la muestra.

A la experiencia visual se suma un espacio sonoro creado por el compositor François-Bernard Mâche, una atmósfera de sonidos de la naturaleza que acompaña cada paso de la visita. El recorrido completo dura aproximadamente 90 minutos.

En el año en que Canal de Isabel II celebra su 175 aniversario y la Fundación Canal cumple 25 años de actividad, Aqua Mater se plantea también como una celebración del agua como elemento común entre naturaleza, cultura, conocimiento y sostenibilidad.

Un compromiso con la naturaleza

El vínculo de Sebastião Salgado con el medioambiente fue más allá de la imagen. Junto a Lélia Wanick Salgado fundó el Instituto Terra, un proyecto de restauración de la Mata Atlántica en su Minas Gerais natal que ha devuelto la vida a tierras degradadas.

Lélia Wanick Salgado (Brasil, 1947), autora, productora de cine y ecologista, dirige la agencia Amazonas Images, que fundó con su marido para gestionar su obra. Como comisaria, ha diseñado el espacio expositivo para convertir ese legado en una experiencia sensorial.

Más que una exposición fotográfica, la muestra propone un viaje por algunos de los paisajes más sobrecogedores del planeta y una invitación a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el recurso más valioso para la vida.

Horarios y entradas

La exposición abre de 11:00 a 22:00 horas todos los días salvo los martes, con último pase a las 20:30. Los accesos se organizan en franjas de 30 minutos, y la organización recomienda llegar con un cuarto de hora de antelación.

La entrada general cuesta 15 euros y la reducida, 13 euros. Los lunes, Día del espectador, se aplica un 10% de descuento. Acceden gratis los menores de 10 años, las personas desempleadas y los periodistas acreditados.

Las entradas pueden adquirirse en la web oficial de la exposición o en las taquillas de la sala. Además, hay visitas guiadas para grupos de hasta 20 personas y para centros educativos, en español o inglés, con reserva previa.