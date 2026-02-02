Canal de Isabel II ha comenzado a realizar desembalses en cinco de sus presas en la Comunidad de Madrid para mantener la seguridad hidrológica ante las intensas lluvias de las últimas semanas. Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, Pedrezuela y El Vado liberan agua de forma controlada desde el 23 de enero. Los 13 embalses que gestiona la empresa pública se encuentran al 77% de su capacidad con 728,136 hectómetros cúbicos almacenados.

La Comunidad de Madrid ejecuta estas operaciones para evitar inundaciones y graduar la crecida de los ríos. El objetivo es mantener los niveles de resguardo que marcan las normas de explotación de estas infraestructuras y poder recoger nuevas precipitaciones con garantías. Canal de Isabel II notifica todas las actuaciones a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Las decisiones sobre estos desembalses en Madrid se toman analizando datos de caudales, aforos en ríos, previsiones meteorológicas y series estadísticas. También se utilizan modelos de funcionamiento de las presas y el estudio de sus instrumentos de seguridad y auscultación. Toda la información está disponible y actualizada en la web de la empresa pública.

Enero supera la media histórica

El mes de enero ha dejado en la región un 52,4% más de precipitaciones que la media histórica, alcanzando los 89,7 litros por metro cuadrado frente a los 58,9 litros habituales. Esta situación ha elevado el volumen embalsado hasta los 720,5 hectómetros cúbicos al inicio de febrero. Los desembalses realizados en Madrid constituyen una medida preventiva ante este escenario de abundantes precipitaciones.

El nivel actual supera en 7,4 puntos la media histórica de estas fechas, que se sitúa en 650,8 hectómetros cúbicos (69%). Esta cantidad representa 5,6 puntos porcentuales por encima del año pasado, cuando ascendía a 667,9 hectómetros cúbicos (70,8%). Las intensas lluvias han obligado a activar los protocolos de seguridad establecidos.

Caudales de las cinco presas

La presa de Pinilla libera actualmente 25 metros cúbicos por segundo, mientras que Riosequillo desagua 17 metros cúbicos por segundo. Puentes Viejas registra el mayor caudal con 50 metros cúbicos por segundo. Pedrezuela, donde comenzaron estas maniobras el pasado 23 de enero, alivia 8 metros cúbicos por segundo. El Vado desembalsa 30 metros cúbicos por segundo para mantener su nivel de seguridad.

Las normas de explotación establecen unos niveles de resguardo que permiten absorber nuevas precipitaciones sin riesgo para la población ni para las infraestructuras. De esta forma se previenen inundaciones por aumentos bruscos de caudal en los ríos. Pese a las lluvias, el consumo de agua en la región subió un 4,5% respecto al año pasado.

🌧️ Los #AgentesForestalesCM vigilan el caudal de ríos y arroyos, para prevenir posibles crecidas por las lluvias. 👉 Estos trabajos se centran hoy en los cauces de los ríos Alberche y Tajuña. + Info: https://t.co/CFbe9vLzM3#ASEM112 pic.twitter.com/e9ZEkTvzD1 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 2, 2026

Vigilancia sobre el terreno

El Cuerpo de Agentes Forestales autonómico mantiene una vigilancia constante del caudal de los ríos y arroyos para comprobar si hay pasos o puentes con problemas. También verifican si el incremento de caudal afecta a zonas cercanas a viviendas o explotaciones agrícolas y ganaderas. Los desembalses requieren un seguimiento exhaustivo sobre el terreno.

Estos trabajos se desarrollan en el entorno del río Alberche y los arroyos que desembocan en él, concretamente en los términos municipales de Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno y Villa del Prado. Los profesionales también revisan el río Tajuña en la localidad de Morata de Tajuña para prevenir cualquier incidencia.

Situación hidrológica

La situación hidrológica actual, con embalses al 77% de capacidad, representa una reserva hídrica superior a la habitual para principios de febrero. Desde Canal de Isabel II se gestionan estas infraestructuras con criterios técnicos que priorizan la seguridad de las personas y la correcta regulación del ciclo del agua en la región madrileña.

Estos desembalses recuerdan a las abundantes lluvias acontecidas durante la pasada primavera de 2025 cuando se vivió una situación insólita con 15 presas de la Comunidad de Madrid. Entonces, la Comunidad de Madrid activó la Situación Operativa 1 del plan de inundaciones y 15 embalses tuvieron que evacuar de forma controlada el agua acumulada.