El CEO y cofundador de Velca, Emilio Froján, ha cargado contra el Gobierno por ignorar a las marcas de motos 100% eléctricas con producción en España y no comprar sus productos, mientras que apuesta por otras compañías de este tipo de tecnologías procedentes de China, Estados Unidos o Alemania. La startup crítica no haber recibido ninguna adjudicación por parte de las administraciones públicas, pero sí numerosos premios de emprendimiento.

Así lo ha señalado el directivo español en sus redes sociales en las que ha reprochado que «Velca es la segunda marca con más matriculaciones de motos 100% eléctricas en España y no hemos matriculado ni una sola unidad a la administración pública. Al principio no me preocupaba, pero tras poner más de 4.000 vehículos eléctricos en las calles, me preocupa bastante».

«Matriculamos más motos eléctricas que Yamaha, Piaggio, Honda o Peugeot. Somos la primera opción en varias provincias de España, tanto es así que en Madrid somos la segunda marca más vendida, dónde, por cierto, tenemos un centro de ensamblaje», ha detallado el CEO y cofundador de Velca.

Con las cifras de matriculaciones sobre la mesa, Froján ha criticado que «la opción eléctrica elegida por ayuntamientos y distintas administraciones para sus agentes de movilidad son, en la mayoría de las ocasiones, marcas estadounidenses, alemanas o asiáticas, que matriculan menos unidades de Velca en el mercado total». «Marcas que no ofrecen mejores precios, ni tampoco mejores características técnicas», ha añadido el directivo español.

«A día de hoy diversos cargos públicos me han entregado más de una decena de premios empresariales o de sostenibilidad. No pienso aceptar ni uno más. El único premio que puede existir para un emprendedor es que al menos os intereséis de forma sincera en comprar nuestros productos», ha confesado.

Las ventas de coches y motos eléctricas

Las ventas de vehículos electrificados -eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses- descienden levemente un 0,4% en el año, con 125.185 unidades. Del total vendido, 9 de cada 10 ventas ha correspondido a los turismos, siendo estos los que han impulsado las ventas en 2024. Un hecho que evidencia la necesidad de planes de ayuda a la compra para todo tipo de vehículos, incluido los pesados, que actualmente no cuentan con ningún tipo de plan de incentivo a la compra de modelos de cero y bajas emisiones.

En concreto, según las cifras de la patronal de los fabricantes de coches, las ventas de vehículos eléctricos puros aumentan un 41% en diciembre, con 9.573 unidades matriculadas, lo que representa un 7,81% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 65.478 unidades, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 5,36%.