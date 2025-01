Tintar los cristales del coche: precio, homologación, cuánto dura y qué lunas se pueden tintar

Generalmente, se denomina tintar los cristales del coche al proceso de aplicar una ligera capa de tintado sobre las ventanas del vehículo con el fin de reducir la cantidad de luz solar que entra en el interior del mismo, lo que ayudará a la misma vez a disminuir el calor, mejorar la privacidad en el interior del habitáculo y, sobre todo, reducir el deslumbramiento causado por el sol o los faros de otros vehículos.

Tipos de lunas tintadas

A continuación, os detallaremos algunos de los tipos más comunes de lunas tintadas (y sus características) que existen actualmente en el mundo del motor. Desde la estándar hasta el tintado de fábrica, pasando por la cerámica o metálica, entre otras.

Estándar : este tipo de lámina es adhesiva al poliéster y está disponible en varios tonos. Reduce el calor ligeramente, mejora la privacidad y, por último, disminuye el deslumbramiento. Sin embargo, tiene una calidad que puede ser variable e ilegal en ciertos niveles de oscuridad.

: este tipo de lámina es adhesiva al poliéster y está disponible en varios tonos. Reduce el calor ligeramente, mejora la privacidad y, por último, disminuye el deslumbramiento. Sin embargo, tiene una calidad que puede ser variable e ilegal en ciertos niveles de oscuridad. Cerámica : este tipo está fabricada por materiales de cerámica, tal y como su propio nombre indica. Es mucho más resistente ante los rayos ultravioleta e infrarrojos. Además, protege del calor, de las señales electrónicas y es mucho más duradera. El gran inconveniente es su precio, que es más caro que el estándar.

: este tipo está fabricada por materiales de cerámica, tal y como su propio nombre indica. Es mucho más resistente ante los rayos ultravioleta e infrarrojos. Además, protege del calor, de las señales electrónicas y es mucho más duradera. El gran inconveniente es su precio, que es más caro que el estándar. Metálica : contiene partículas metálicas que aíslan el calor. Gran protección contra el deslumbramiento, aunque puede interferir con señales electrónicas, además de poseer un acabado brillante, que podría ser dañino para el resto de los conductores.

: contiene partículas metálicas que aíslan el calor. Gran protección contra el deslumbramiento, aunque puede interferir con señales electrónicas, además de poseer un acabado brillante, que podría ser dañino para el resto de los conductores. Tintado de fábrica: en este caso, nos encontramos ante unos cristales ya tintados de fábrica, generalmente en las lunas traseras. Tienen un acabado limpio y sin líneas visibles de lámina. No obstante, su tintado es limitado e imposible de personalizar.

¿Qué cristales del coche se pueden tintar?

En España, no todos los cristales se pueden tintar, incluso existen ciertas restricciones según la normativa. Por ello, es recomendable verificar siempre el grado de tintado con un profesional para asegurarse de cumplir con las normas. Por otro lado, cabe destacar que el tintado no debe afectar a la visibilidad del conductor y el tintado ilegal o excesiva puede ser sancionado con sanciones económicas.

Cristales laterales traseros y luna trasera : se pueden tintar sin muchas restricciones, incluso con tintados oscuros, siempre que no afecten la visibilidad del conductor.

: se pueden tintar sin muchas restricciones, incluso con tintados oscuros, siempre que no afecten la visibilidad del conductor. Cristales laterales delanteros (del conductor y pasajero) : se puede tintar, pero el grado del mismo es limitado. En general, debe permitir un 80% de transmisión de luz , es decir, solo un 20% puede ser bloqueado.

: se puede tintar, pero el grado del mismo es limitado. En general, , es decir, solo un 20% puede ser bloqueado. Parabrisas: no se puede tintar el parabrisas, excepto una pequeña franja en la parte superior, es decir, en la zona del sol-blind, que puede ser de un tinte ligero.

Cuánto cuesta tintar las lunas del coche

El precio por tintar las lunas del coche en nuestro país puede variar dependiendo de varios factores, como, por ejemplo, el tipo de tintado, el modelo del coche, la calidad de la lámina, el taller y la zona geográfico donde nos encontremos.

Tintado básico: tiene un coste entre 100 y 250 euros . Incluye el tintado de las lunas traseras (sin mano de obra) con una lámina estándar.

tiene un coste entre . Incluye el tintado de las lunas traseras (sin mano de obra) con una lámina estándar. De alta gama (cerámica o metálica) : el precio oscilará entre los 250 y 450 euros. Es una lámina de mayor calidad y ofrecerá una mayor protección y durabilidad.

: el precio oscilará entre los Es una lámina de mayor calidad y ofrecerá una mayor protección y durabilidad. Tintado de todas las lunas (delanteras y traseras) : el precio, en este caso, rondará los 150 y 300 euros , incluyendo el tintado de todas las lunas. Eso sí, con una serie de restricciones legales en los cristales delanteros.

Cómo homologar las lunas tintadas: lo que pide la ITV Para homologar las lunas tintadas y que pasen sin ningún problema la Inspección Técnica de Vehículos, es decir, la ITV, debes asegurarte de que el tintado cumple con la normativa de seguridad y de visibilidad , ya que es crucial para conseguir una buena seguridad al volante. Por ello, a continuación os explicaremos, paso a paso, lo que debéis realizar para llevar a cabo el proceso.

: el precio, en este caso, rondará los , incluyendo el tintado de todas las lunas. Eso sí, con una serie de restricciones legales en los cristales delanteros. Verificar el tipo de tintado (cumplir con la serie de normas)

(cumplir con la serie de normas) Instalar un tintado homologado (asegurar que el taller cuente con tintes de láminas homologadas)

(asegurar que el taller cuente con tintes de láminas homologadas) Solicitar un certificado de homologación en el taller

de homologación en el taller Realizar la ITV y entregar la documentación pertinente

y entregar la documentación pertinente Recibir la documentación de que todo está correcto para la conducción segura

Cuál es la multa por llevar cristales tintados

Para evitar problemas con la Ley, es crucial que el tintado sea realizado en talleres de confianza y con láminas homologadas, que incluyan el marcado CE y que respeten los niveles de transmisión de luz establecidos por la Regulación. La multa por un tintado no homologado o por exceder los límites de visibilidad es de 200 € y la pérdida de 2 puntos en el carné de conducir. Además, si no tienes el certificado de homologación y no cumples con los requisitos legales, el tintado no pasará la ITV, tal y como hemos indicado anteriormente.