Continúa la carrera para encontrar al nuevo CEO del Grupo Stellantis a tan sólo algo más de un mes de que la dirección del fabricante automovilístico anuncie su decisión. Una carrera de la que ya se ha descartado a aquellos perfiles que no forman parte de la compañía como es el caso de Luca de Meo, CEO de Renault; Wayne Griffiths, ex CEO de Seat y Cupra; y también Luca Maestri, ex director financiero de Apple, pero en la que se mantiene como favorito Antonio Filosa, CEO de Jeep y director de operaciones en Norteamérica del grupo, tal y como avanzó OKDIARIO el pasado mes de enero, al quedar fuera Jean-Philippe Imparato, director operativo de Stellantis en Europa, de las quinielas.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con OKDIARIO, que han señalado que las negociaciones para elegir al nuevo CEO del Grupo Stellantis están muy avanzadas y ya se han descartados todos los perfiles que puedan venir de fuera de la compañía, ya que en la dirección buscan que esta decisión no suponga un impacto importante en las cuentas después de experimentar una caída del 70% en el beneficio neto y una disminución del 17% en los ingresos netos en comparación con 2023.

Unas afirmaciones que dejan fuera a uno de los favoritos para reflotar el Grupo Stellantis: Luca de Meo, CEO del Grupo Renault. El directivo italiano ha ocupado anteriormente importantes puestos en Fiat Chrysler bajo el mando de Sergio Marchionne y en el Grupo Volkswagen, donde fue director de ventas y marketing de Audi y director de la marca Seat.

Otro de los nombres que había sonado en las últimas semanas era Wayne Griffiths, tras dejar su cargo como CEO de Seat y Cupra. No obstante, las citadas fuentes explican que este puesto podría venirle grande al alemán, que aunque es un gran experimentado en el sector de la automoción, sólo ha dirigido marcas con un presencia en el Viejo Continente y un bajo volumen de ventas, en comparación con el volumen del Grupo Stellantis.

El presidente John Elkann llegó a considerar a un ejecutivo de la industria tecnológica para el puesto más alto en el fabricante de automóviles, que pondría de relieve el creciente énfasis que la industria automotriz está poniendo en el software y la tecnología. Una idea que a estas alturas del proceso se ha descartado.

¿Filosa, nuevo CEO de Stellantis?

Con este descarte, todas las quinielas apuestan por Antonio Filosa, CEO de Jeep y director de operaciones en Norteamérica del grupo, tal y como avanzó OKDIARIO el pasado mes de enero. Esto se debe a que el directivo italiano es de confianza de Elkann y viene de la parte de la fusión de FCA, además controla el funcionamiento del fabricante automovilístico en el mercado estadounidense. Razones de peso que ponen todas las miradas en Filosa como sustituto de Carlos Tavares.

Filosa, de nacionalidad italiana, se incorporó al Grupo Fiat en 1999 y trabajó en varios puestos, especialmente en América Latina, convirtiéndose en el director de Fiat Chrysler en la región a partir de 2018. Después se desempeñó como director de operaciones de Stellantis para Sudamérica antes de ser nombrado director global de la marca Jeep en 2023.