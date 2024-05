Si pisas estas frutas mientras conduces lo más probable es que acaben robándote el coche

Los robos de vehículos crecieron en España el año pasado algo cerca del siete por ciento respecto del año anterior. De esta forma lo han reflejado los datos que da ha dado la Administración, más concretamente el Ministerio del Interior, que evidencian que se robaron 32.820 automóviles, donde destacan las cifras de la comunidad autónoma catalana con algo más del 25%.

Siempre los conductores deben prestar atención

Algo que hay que tener claro es que siempre debemos estar atentos ante las fechorías que pueden causar los delincuentes. La utilización de inhibidores o aprovechar mientras se puedan inflar los neumáticos son algunos de los últimos métodos que emplean los ladrones en buena parte del mundo.

Se debe sacar provecho de que mientras se encuentre el vehículo detenido, por la circunstancia que sea, en sitios pocos frecuentados y que se realice el robo.

De la misma forma es posible que se haya forzado al automóvil o a los conductores a que se detengan para facilitar el robarte el coche.

La utilización de frutas y hortalizas

Lo que se ha podido detectar en distintos países es un método de robarte el coche mediante el uso de frutas y de tubérculos. Más en concreto, los asaltantes que dejan este tipo de alimentos, caso de las naranjas, limones o las patatas, los cuales quedan esparcidos por la calle.

En este sentido, los comestibles de lo que hablamos, por las dimensiones y las formas, lo que permiten es que se oculten en el interior, una pieza metálica que estará afilada con forma de cruz o solo unos clavos con distinta orientación.

De la misma forma, si un coche pasa por encima de dichas hortalizas o frutas, no olvidemos de que existe la posibilidad de que el neumático pueda pinchar de tal forma que se fuerce al conductor a la detención del vehículo ante la pérdida de presión de las ruedas.

En el caso de los asaltantes …

Lo que hacen ellos es seguir a la víctima a una cierta distancia, para que, una vez se detenga, comiencen a robarte el coche. Por este motivo, usan dicha forma de actuación en las carreteras o vías que no tengan demasiada circulación.

En cuanto se detenga el conductor, es posible que se puedan enfrentar a él, tanto con violencia como sin ella y que le puedan coaccionar para que entregue artículos que tengan valor, más allá del propio vehículo, caso de los móviles relojes o la cartera, como claros ejemplos.

Unos consejos para poder evitar los robos

De cara a que se pueda esquivar toda clase de robo mientras que estamos en el coche, lo mejor es estar en sitios frecuentados para que sea más fácil el que se pueda auxiliar en este sentido.

Cuando todo esto no sea factible, se deberá comprobar que no existan individuos que sean sospechosos o personas que cuentes con actitudes extrañas. Lo mejor es quedar dentro del vehículo y llamar a la policía.

El trilero de las bujías

Aquí se puede proceder a desconectar dos cables de bujías que se encuentren cercanos entre ellos y proceder a intercambiarlos.

Aparcar en línea

Esto hará que el ladrón estará bastante más expuesto que si el vehículo estuviera estacionado en batería.

Por un lado, lo van a ver la totalidad de conductores, y por el otro lado de la acera se van a poder encontrar con los peatones. Lo mejor es acordarse es girar las ruedas hacia el lado de la acera, por lo que te lo podrán robar cargándolo si hay delante espacio para poder aparcar la grúa.

Activación del plegado de retrovisores

Algo que debemos tener en cuenta es que para robarte el coche, si es premium o de alta gama, hay una serie de inhibidores que van a impedir que el vehículo se vaya a cerrar aunque el dueño pulse el botón.

Son muchos los vehículos en los que se hace una señal con los intermitentes para así poder avisar de que se cerraron. Para poder comprobar que el coche se ha cerrado bien, lo mejor es que se configure para que pueda cerrar de la misma manera los espejos retrovisores, lo que va a señal de que están las puertas en modo bloqueado.

Cerrar las ventanillas

Las personas no suelen dejar abiertas las ventanillas con el coche aparcado, salvo que se hayan despistado.

El caso es que lo que sí puede ocurrir es que los ladrones aprovechen las ventanillas bajadas cuando nos encontremos dentro para así poder cometer las fechorías que piensen realizar. Especialmente, en los momentos en los que nos encontremos detenidos, caso de un Stop o un semáforo.

Puede que se produzca una situación en la que nos saquen del coche por la fuerza. En el caso de que no les interese robarte el coche y llevárselo, siempre se va a poder meter la mano y robar lo que tengamos en el asiento del pasajero.

Deseamos que os haya quedado claro todo esto, pues así se pueden evitar muchos de los robos que se producen.