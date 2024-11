Nunca hagas esto cuando eches gasolina: puedes poner tu vida en peligro

En nuestro país, entre los gestos más comunes que se ven en los conductores es el repostaje del combustible en las estaciones de servicio. El caso es que todo ello puede acabar suponiendo todo un riesgo de gran importancia de no hacerlo bien.

Esto hace que sea importante el que se sigan las instrucciones que nos lleguen a indicar en las mismas gasolineras y se eviten una serie de gestos que muchas veces se hacen de manera involuntaria.

Así es como no vamos a poner en riesgo la seguridad y esquivar el hecho de sufrir multas que pueden ser de cien euros, como si se usa el móvil mientras se reposta, algo que está completamente prohibidos

¿Cuáles son los movimientos peligrosos?

Al moverse en el interior del automóvil en el repostaje, hasta de manera accidental, pudiendo llegar a generar fricciones que darán lugar a electricidad estática, lo que es algo que no se puede percibir.

Lo que pasa es que puede llegar a un punto en el que un ambiente repleto de vapores, como ocurre con las gasolineras, va a poder crear una especie de chispa que pueda provocar un incendio.

La recomendación general

Aquí lo que se recomienda mantenerse en el interior del vehículo con las manos lejos de toda zona metálica y poder evitar el contacto directo con los surtidores.

Por otra parte, es fundamental no usar el móvil mientras se hace el proceso, de lo contrario se puede poner en peligro la propia vida y la de los otros usuarios que descansan o repostan en la estación de servicio.

¿Qué trucos existen para evitar esta situación?

El que se entre o salga del coche es posible que produzca una descarga de tipo estático que no se va a percibir, pero que va a seguir siendo de bastante potencia como para que cause una chispa que genere un incendio. Como hemos dicho, no es algo habitual, pero que se recomienda para concienciarse de que es posible que exista.

El mantenimiento de la puerta abierta a lo largo del proceso de repostaje va a facilitar la fusión de la electricidad estática que puede acabar generando un ser humano con los vapores del mismo carburante.

Piensa que en veintinueve de los ciento cincuenta casos que se analizan por los incendios en las estaciones de servicio, donde el conductor tenía la puerta del coche abierta y que lo que hacía era entrar y salía para coger cualquier clase de objeto del interior del coche.

Tips para repostar gasolina con seguridad

El hecho de repostar es de las acciones que mucha gente hace con mucha asiduidad. El caso es que no todo el mundo cumple con las normas. Vamos a darte algunos consejos que pueden ser de gran utilidad para el repostaje.

Vigilar la velocidad al incorporarse

Es habitual que los conductores acceden a altas velocidades en la gasolinera, en especial en la autopista. Cuando se va a alta velocidad, los reflejos y la visión va a cambiar, por lo que hay que contar con mucho cuidado para así evitar cualquier clase de problema.

Poner el tapón del depósito al lado opuesto del surtidor

Bastantes usuarios lo que hacen es estacionar el coche en el primer servidor que se encuentre disponible de cara a evitar las esperas sin que se fije en qué lado del coche esté el tapón del coche.

Es importante detener el coche en el sitio ideal, y a la distancia más adecuada, puesto que si se debe estirar la manguera, la misma podrá quedar corta o que tenga pérdidas, pudiendo tener consecuencias fatales.

Apagar motor, radio y luces, los vapores de la gasolina son inflamables

Esto es algo que afecta a conductores y pasajeros del coche . Pensemos que los vapores son inflamables y ocasionan fuego.

Prohibido fumar

El aumento del consumo de los cigarrillos electrónicos, hace que sea numeroso, puesto que la gente es de la opinión de que no tienen tanto peligro como el alcohol de toda la vida. Es fundamental tener claro que los mismos cuentan con nicotina y sustancias que van a colisionar con las propiedades inflamables del gasoil.

Echar el combustible que no corresponda

Un error habitual que tiene consecuencias bastante graves para la salud del automóvil, puesto que acaba provocando averías en los inyectores y bombas.

Pasajeros del coche

Cuando el tanque del coche se rellene, la totalidad de personas en el interior deben estar dentro del mismo.

Poner el freno de mano

No suele hacerse mucho, por lo que lo habitual es que se deje el coche en punto muerto. Los usuarios deben poner todos el freno de mano para así evitar los desplazamientos involuntarios.