Luz de fallo del motor encendida: posibles causas y soluciones

En la mayor parte de casos, cuando sufrimos un problema o algo no funciona como debería en el motor de nuestro vehículo, se activa la luz de fallo del motor en el tablero del automóvil para alertarnos de que alguna pieza o componente no está ejecutando su función de forma correcta, lo que supondría un peligro real para la conducción, e incluso podría convertirse en una amenaza para la vida del usuario en cuestión.

¿Qué pasa si se enciende la luz de fallo del motor?

Tal y como hemos indicado líneas atrás, cuando se enciende la luz de fallo del motor, indica que el sistema de diagnóstico a bordo, es decir, el OBD, del vehículo ha detectado un problema en el motor o en el sistema de emisiones. Es una señal de que algo no está funcionando correctamente, pero no necesariamente significa que el vehículo no pueda conducir. No obstante, la recomendación es acudir al taller más cercano o de confianza para poder resolver y corregir el error en el menor tiempo posible.

Asimismo, es importante no ignorar la luz, aunque el vehículo pueda seguir circulando sin ningún tipo de problema. Revisar el manual del usuario, pues algunos coches tienen un sistema que indica la gravedad del fallo, como luces que parpadean o se mantienen constantes. Conducir, sobre todo, con precaución hasta el taller más cercano y, una vez llegados al centro, colocar el escáner OBD-II para determinar el problema exacto y el por qué de la activación de la luz.

¿Qué pasa si conduzco con la luz de fallo del motor encendida?

Daños en el motor o componentes relacionados: la luz indica que el vehículo tiene un problema, y si continúas conduciendo sin solucionar el fallo, el problema podría agravarse y podría dañar, por ejemplo, el convertidor catalítico (debido a los gases no quemados) o generará un mayor desgaste. Consumo de combustible elevado: algunos problemas que causan el encendido de la luz también afectan la eficiencia del motor, lo que puede incrementar el consumo de combustible y, sobre todo, afectará a tu bolsillo. Posibles problemas en el sistema de emisiones: si el fallo afecta el sistema de emisiones, tu vehículo podría no pasar una Inspección Técnica (ITV), y también podrías estar contribuyendo a emisiones más altas. Rendimiento reducido: el motor podría estar funcionando en ‘modo seguro’ para evitar daños. Esto significa que el vehículo puede tener menos potencia, menor aceleración o un comportamiento menos eficiente. Falta de detección de otros problemas: si conduces con la luz de advertencia ignorándola, podrías no detectar problemas adicionales o complicaciones mayores hasta que se conviertan en fallos graves, lo que supondría un mayor peligro para tu integridad y elevará el precio de arreglo.

Posibles averías si se enciende la luz de fallo del motor

Las causas más comunes por las que se puede encender la luz están relacionadas con problemas en el sistema de escape, válvulas, fusibles o cualquier otro tipo de pieza o componente asociado al motor.

Problemas en el sistema de escape , como, por ejemplo, las fugas o problemas con el convertidor catalítico.

, como, por ejemplo, las fugas o problemas con el convertidor catalítico. Pérdidas en el sistema de admisión de aire , como las mangueras rotas o desconectadas.

, como las mangueras rotas o desconectadas. Problemas con la sonda lambda o sensor de oxígeno , los cuales se encargan de monitorear dicho elemento en los gases de escape.

, los cuales se encargan de monitorear dicho elemento en los gases de escape. Fallos en el sistema de encendido por las bujías o bobinas en mal estado.

Errores en el sistema de inyección de combustible , como es el caso de los inyectores sucios, defectuosos o con problemas de presión.

, como es el caso de los inyectores sucios, defectuosos o con problemas de presión. Presión del combustible incorrecta : la bomba de combustible está defectuosa o filtro de combustible obstruido.

: la bomba de combustible está defectuosa o filtro de combustible obstruido. Fallo en el sistema de recirculación de gases (EGR) : la válvula EGR puede estar atascada o fallar.

: la válvula EGR puede estar atascada o fallar. Filtro de partículas, sobre todo en vehículos diésel: atasco debido a la acumulación de residuos.

Cómo prevenir que se encienda la luz del fallo del motor