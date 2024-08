Jamás dejes esto en la guantera del coche: el último anuncio de la Guardia Civil

En la vida diaria, aspectos como la seguridad, deberían ser prioritarios en todos los lugares por donde nos movemos. Hablamos, desde el confort del hogar hasta la calma del coche. Pese a que puedan parecer inofensivos, hay una serie de costumbres que pueden terminar desembocando en sorpresas caras de no tener cuidado con ello.

Una de las prácticas habituales que pueden ser engañosamente seguras, tienen a la mala costumbre de conservar objetos de gran valor en el coche, más en concreto en la guantera.

Hablamos de una zona, que con frecuencia se usa para conservar documentos del vehículo y demás artículos, puede pasar a ser un punto de lo más vulnerable, de no tener demasiado cuidado.

Una advertencia de la Guardia Civil

Lo que ha hecho la Benemérita ha sido lanzar un aviso importante sobre dicho tema mediante las redes sociales, de tal forma que se alerta sobre los riesgos que se asocian a que dejemos algunos objetos en la guantera.

En la Guardia Civil señalaron que «algunos conductores tienen la costumbre de dejar las llaves de su primera vivienda en el interior de su vehículo estacionado por varios días al irse de vacaciones».

Hablamos de una forma de actuar que parece ser inofensiva, pero que lo cierto es que puede terminar exponiendo a los propietarios a riesgos de lo más importantes.

Los amigos de lo ajeno, cuando acceden al automóvil y encuentran las llaves, con los documentos como el seguro o las facturas, puede que obtengan la dirección del domicilio y terminen entrando.

Por todo ello, la seguridad del hogar se va a ver comprometida, puesto que los ladrones puede que terminen accediendo a la vivienda sin que se levanten sospechas y con una completa facilidad.

La Guardia Civil lo que ha hecho con su mensaje fue enfatizar en lo importante de que no se subestime la seguridad en ningún aspecto. Como dice literalmente: «No dejes objetos de valor en el vehículo y si has de hacerlo, no los dejes a la vista».

No debemos olvidar que este consejo pone énfasis, en que aunque pueda parecer práctico, dejar las llaves, y unos documentos importantes en la propia guantera, pudiendo facilitar a los delincuentes el acceso a la propia vivienda, con el aumento del riesgo de robo.

En el comunicado, debemos tener en cuenta que cuando regresa de un periodo de fuera del hogar, se puede encontrar con una situación de robo sin que se note, puesto que entran con tus mismas llaves y no han hecho ninguna clase de ruido.

Conoce el botón que baja la temperatura y está en la guantera

Hablando de la guantera, hay que tener en mente que esconde sorpresas como el descubrimiento que recientemente se reveló en TikTok, donde se reveló la existencia de un interruptor. Este activará una importante característica para las temporadas de verano y las elevadas temperaturas.

El motivo es que va a permitir que la entrada del aire frío en el compartimento de la guantera, lo que ayudará a que se mantengan frescos los objetos que se conservan en el interior, caso de bebidas y alimentos.

. Algo que podría marcar la diferencia entre un viaje incómodo y uno perfectamente fresco y agradable.

¿Cómo se localiza dicho botón secreto?

Está dentro de la guantera, aunque la situación y forma es posible que dependan del modelo del vehículo. Eso sí, tanto la situación como la forma, es posible que varíen dependiendo del modelo de coche, por lo que es importante prestar atención.

Los hay que pueden contar con forma de rueda, como se ve en la publicación virtual, mientras que otros puede que sean una ventana pequeña deslizable que va a desbloquear el flujo de aire frío.

Algo que es fundamental tener en consideración es que el mecanismo lo que hace es aprovechar el sistema de aire acondicionado del coche para darle la solución más conveniente.

¿Qué pasos hay que dar para la activación del botón secreto?

Primeramente, se tiene que localizar el botón del aire acondicionado en la consola central del coche. Hay que encender y ajustarlo a menor temperatura.

La apertura de la guantera del lado del pasajero y en un sitio discreto de la parte superior tienen que encontrarse en el interruptor. Aunque todo ello puede cambiar dependiendo del modelo.

Si tiene forma de rueda, cuando se gira en el sentido de las agujas del reloj con la posición del copo de nieve hacia afuera.

La especie de nevera de pequeño tamaño comenzará a enfriarse. Destacamos que lo mismo que dicho botón, hay otra serie de características ocultas en los coches modernos que mejoran la comodidad en el interior vehículo.

Por todo ello, es recomendable que los conductores se tomen un momento de cara a la exploración del manual del propietario y que se descubran otros secretos que es posible que esperen revelados en su propio coche.