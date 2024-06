La Guardia Civil avisa sobre el objeto que guardas en la guantera: deja de hacerlo si no quieres que te roben

Una de las zonas de mayor importancia de los coches. Aunque no es de esos elementos básicos para que funcione, este tipo de espacios en los que guardamos los papeles y demás objetos, tienen un papel importante.

En ella se guardan muchos documentos y objetos relevantes, como los chalecos reflectantes, gafas de sol de recambio, pequeño botiquín y los papeles del vehículo.

Aunque se pueden guardar tantos objetos, existen usuarios que buscan ir mucho más y almacenar más artículos.

El caso es que la Guardia Civil avisó no hace demasiado sobre lo que no se tienen nunca que guardar en la guantera del vehículo si no se quieren sufrir robos.

La Guardia Civil y las Redes Sociales

El uso que hace la Benemérita de las redes es bastante elevado y en el último vídeo en TikTok quisieron hablar de una recomendación destinada a los vehículos particulares.

En ella hablaron de que nunca se debe tener en la guantera las llaves de casa.

Muchas veces, cuando nos escapamos con el coche, los ciudadanos lo que hacen es optar por dejar las llaves de casa guardadas dentro de la guantera del coche.

Aunque pueda parecer un acierto, va a evitar que las mismas se pierdan. La Guardia Civil advirtió que todo esto es erróneo. Con un simple gesto como este, se puede poner en serio riesgo la seguridad.

En el vídeo, el Guardia Civil dice: «¿Sabes que con el simple gesto que te voy a mostrar a continuación puedes ser víctima de un robo?»

Son muchos los ciudadanos que normalmente suelen dejar las llaves de la primera vivienda en el interior del coche cuando se van de vacaciones. Como explica la agente, aunque hay buenas intenciones, hablamos de un error.

La Guardia Civil comenta que hubo ya casos en los que los amigos de lo ajeno lo que hacen es acceder al vehículo y por medio de algún papel como el seguro o alguna factura del taller, pueden obtener la dirección de casa y acceder en la misma.

Todo esto hace que cuando se vuelva de vacaciones, es posible encontrarse con el problema de ser víctima de un robo del que nadie se habrá dado cuenta.

Al final entran con tus llaves y no habrán tenido que hacer ninguna clase de ruido.

Todo esto ha hecho que la Guardia Civil avise que no hay que dejar objetos dl valor en el coche. En el caso de que debas hacerlo, que no esté a la vista. El vídeo del que hablamos ya ha superado las 200.000 visualizaciones.

Los usuarios agradecidos a la Guardia Civil

Están siendo muchos los usuarios que han dado las gracias a la Guardia Civil por los consejos y han asegurado que es un buen consejo de lo más útil.

Esto es normal, porque hay muchas costumbres que tenemos y que no siempre pensamos en ellas. No todas suelen ser buenas y al leer los consejos que proporciona la Guardia Civil, pues reparan en ellas.

¿Qué es lo que hay que llevar en la guantera?

En la Guardia Civil han querido alertar, no hace mucho sobre qué objeto personal no debes llevar en la guantera, pero aunque no debemos llevar las llaves de casa, ¿qué llevamos entonces?

Lo que debemos tener en mente es que la guantera vale para poder guardar los documentos que van a ser importantes y reclamados por las autoridades.

Se debe portar la tarjeta de inspección técnica del coche y también el resguardo del seguro, además del carnet de conducir, que por lo general se acostumbra a llevar en la cartera.

La guantera vale también para conservar objetos que puedan ser útiles si hay alguna emergencia. Hablamos de un cargador del móvil, unos fusibles, un botiquín de pequeño tamaño o hasta una linterna de pequeño tamaño.

La misma puede tener bastante utilidad, cuando haya que cambiar un neumático por la noche.

La necesidad de prestar más atención

Después de todo lo que hemos hablado sobre la guantera y su uso, debemos reflexionar y pararnos a pensar, algo que a veces se hace difícil con el estrés diario y con esas costumbres que parecen no cambiar nunca.

Por todo ello, hay que tener bien claro que la guantera es de gran utilidad, pero es mejor que los objetos de valor que podamos tener los guardemos en nuestros bolsillos, maletín o donde queramos, pero no lo dejemos en ella, puesto que las consecuencias pueden acabar siendo bastante graves.

Así que ya sabes, esperamos haber solucionado las dudas que hayas podido tener en este aspecto y te valgan para que sepas que la guantera vale para guardar muchas cosas, pero no siempre se puede guardar cualquier tipo de cosas.

Presta mucha atención a todo lo que hemos hablado y olvídate de dejar las llaves de tu casa en la guantera.