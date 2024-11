El gesto que puede ahorrarte miles de euros: sólo tienes que hacer esto antes de arrancar el coche

Todos los días antes de arrancar su vehículo, son multitud los conductores que se olvidan de algo tan básico como es pisar el embrague. Hablamos de algo de gran importancia cuando el automóvil es manual y, todavía más, si duerme en la calle cuando llega el invierno y las temperaturas empiezan a bajar.

Hablamos de una recomendación que está justificada, puesto que existen algunos modelos de una serie de marcas que no arrancarán cuando el conductor no pise el pedal izquierdo. Una de las que puede servir como ejemplo es la firma japonesa Mazda, que tiene un seguro de arranque.

La importancia de pisar el embrague

Se hace necesario insistir en la necesidad de pisar el embrague antes de arrancar por dos motivos. Uno de ellos es que se recomienda hacerlo cuando se deja una marcha puesta. Luego podemos hablar de lo beneficioso que es para que se preserve la vida útil, tanto de la batería del automóvil como del motor de arranque.

Para entender lo importante que es dicho gesto, se debe saber qué sucede cuando el vehículo se pone en marcha.

En este proceso intervendrá:

Embrague

Lo que hace es gestionar la conexión existente entre el motor y la caja de cambios.

Caja de cambios

Transmite la potencia del motor a los neumáticos.

Motor

Genera la energía precisa para que el coche se vaya a mover.

La importancia del motor de arranque

Estos no son los únicos. Cuando se enciende el automóvil, lo que ocurre es que entra en acción el motor de arranque, que va a ser eléctrico: la misión es que se una al volante de inercia, que se conecta con el motor y que va a recibir la acción del embrague, donde girará y activará el motor de combustión.

Cuando todo esto sucede, el motor de arranque se va a conectar del volante de inercia. No hay que olvidar que todo ello ocurrirá en un instante: a la vez que el conductor gire en torno a la llave y está volverá a su posición inicial. Para que se pueda hacer, habrá que utilizar la energía de la batería y, a lo largo del trayecto, se va a reponer por la acción del alternador.

¿Por qué hay que pisar el embrague antes de arrancar?

Cuando se sabe sobre el trabajo que realiza el motor de arranque, el hecho de pisar el embrague antes de arrancar y cuando el coche esté en punto muerto, ayudará a evitar un sobreesfuerzo innecesario.

Cuando el conductor se olvida de realizar dicho gesto, lo que ocurre es que el motor de arranque tendrá que mover el eje de entrada de la misma caja de cambios.

Pensemos que el movimiento del motor va a llegar hasta aquí, pese a que no se encuentre ninguna de las marchas engranadas.

De igual forma, cuando se pisa el embrague, el motor de arranque no va a tener que poner en movimiento la denominada valvulina, que es el aceite que tiene la caja de cambios. Todo ello se va a recrudecer en la época invernal por la acción del frío, tanto en la transmisión como en el motor.

¿Qué consecuencias puede haber?

Cuando se olvida pisar el embrague antes de que se proceda al arranque, es sinónimo de un sobreesfuerzo para el motor de arranque y un gasto más importante de la batería. Con el paso del tiempo, todo ello puede terminar convirtiéndose en una problemática avería o en que su vida útil será más reducida.

Con la batería, cuando el vehículo no tiene el sistema start and stop que tan famoso es actualmente, el precio parte de los cincuenta euros. Para el caso particular del motor de arranque, la cifra va a ser más alta, aunque todo ello siempre va a depender del modelo: de media va a costar un centenar de euros, aunque sí que es verdad que puede acabar superando los trescientos.

El mantenimiento del vehículo y un buen uso se hace fundamental

Si queremos que la vida útil del automóvil y de sus componentes sea la mayor posible, se hace necesario un mantenimiento adecuado y en este sentido es vital que se hagan las revisiones que establezcan los fabricantes.

Como vemos, también se hace importante insistir en lo necesario que es hablar del conocimiento que deben tener los usuarios sobre las conductas que deben tener los conductores para evitar costumbres que pueden acabar dañando partes del coche.

Así que ya sabes si quieres ahorrarte, visitas al taller y, por lo tanto, dinero en este sentido, lo mejor es utilizar el vehículo de forma correcta y tratarlo bien.