Siempre se ha dado por hecho que el mundo de la automoción es cosa de hombres. Sin embargo, las mujeres han contribuido notablemente a este sector y su aportación a la historia del motor es mayor de lo que pensamos. El invento del retrovisor, de la calefacción de los vehículos o de las escobillas del limpiaparabrisas contaron con el espíritu emprendedor de mujeres que no sólo buscaban mejorar el sector a través de sus inventos, sino también impulsar la igualdad que celebramos este 8M en el Día Internacional de la Mujer. No obstante, aún hay mucho por hacer, ya que tan sólo uno de cada cuatro empleos en el sector está ocupado por una mujer.

Para cambiar esta tendencia, empresas como Renault aplican objetivos claros para aumentar la presencia de las mujeres en los comités de dirección. OKDIARIO entrevista a Mercedes García, directora de comunicación del Grupo Renault en España, para conocer cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector en materia de igualdad.

Pregunta: ¿Qué te llevo a iniciar tu trayectoria en el automóvil a pesar de ser un sector muy masculino?

Respuesta: Yo soy periodista y tras trabajar diez años en medios de comunicación me apetecía dar el salto a la Dirección de Comunicación de una compañía. Y, sin duda, la primera empresa que me vino en mente fue Renault Group, la principal empresa de mi región, Castilla y León.

P: ¿Antes de tomar la decisión pensaste que sería más difícil crecer que en otros sectores?

R: Tengo que reconocer que soy una apasionada de mi profesión, la comunicación, y mi objetivo al entrar en Renault Group fue aportar mi expertice en esta materia sin plantearme que era un sector masculinizado. Afortunadamente, tengo que decirte que en los 18 años que llevo en la compañía no sólo no he notado ninguna discriminación, sino que además he sentido que mi esfuerzo ha sido recompensado y he tenido la evolución que he buscado. ¡En esta empresa si quieres, puedes!

P: ¿Crees que es un sector de hombres o que en los últimos años ha aumentado la presencia de mujeres?

R: La realidad es que la automoción ha sido siempre un sector eminentemente masculino, aún a día de hoy ves fotos de eventos del sector en las que no hay ni una sola mujer. Afortunadamente, esta tendencia está cambiando, y empresas como la nuestra se esfuerzan para que así sea. Cuando yo entré en Renault Group había un 7% de mujeres en la compañía y hoy somos ya un 21%. La media de mujeres en las fábricas del sector en España es de un 16%. Obviamente, aún queda mucho camino por recorrer y hay que poner medidas en marcha para acelerar el proceso.

P: ¿Qué tipo de medidas estáis poniendo en marcha en Renault Group para tratar de incrementar el número de mujeres?

R: En Renault Group la diversidad forma parte de los genes de la compañía; está presente en los procesos de selección, contamos con formaciones específicas para desarrollar competencias entre el colectivo femenino y hay objetivos claros de presencia de mujeres en los comités de dirección.

Asimismo, tenemos una acción -de la que nos sentimos muy orgullosos- y que consiste en dar visibilidad a referentes femeninos del sector. Con este objetivo, nuestras ingenieras y nuestras técnicas se desplazan periódicamente a centros escolares de las regiones donde estamos implantados para contar su trayectoria, a qué se dedican, cómo se fabrica un coche y demostrar de esta forma que las mujeres también pueden trabajar y triunfar en el sector de la automoción.

P: No tiene que ser sólo producir coches, en el sector hay muchos nichos que cubrir, ¿es más fácil ver mujeres en áreas de comunicación o marketing que en una fábrica?

R: Quizás hace años efectivamente era más frecuente ver mujeres en el área comercial, en marketing, comunicación o recursos humanos, pero hoy en día eso ya no sucede, hay mujeres en todos los departamentos de la empresa y muchas de ellas con altas responsabilidades. Te pongo ejemplos de compañeras que son directora de logística, directora de compras, subdirectora de la factoría de montaje de Valladolid, jefa de proyecto del Nuevo Captur o responsable del desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas; ellas son sólo algunos ejemplos.

P: Ahora eres directiva, una excepción, porque sólo el 8% de las mujeres ocupan puestos importantes en el automóvil, ¿cómo podemos aumentar este porcentaje?

R: Sin duda los departamentos de recursos humanos de las empresas tienen que poner en marcha medidas que favorezcan las políticas de liderazgo entre las mujeres para tratar de acelerar la paridad. Pero, sin lugar a duda, es básica la función legislativa de la administración. En el caso de Renault Group hasta ahora se estaba tomando como referencia la ley francesa Rixain, que afecta a la representación de las mujeres en los comités de dirección; y que establece que en 2025 el 30% de sus integrantes deben ser mujeres y en 2028 el 40%.

P: ¿Algún consejo para las nuevas generaciones?

R: Mi consejo sería manifestar alto y claro cuál quieres que sea tu trayectoria profesional y a partir de ahí tu empresa te tiene que ayudar a construir tu sueño. Creo que no hay nadie mejor que uno mismo para conducir su carrera.

P: ¿Por qué es tan importante la diversidad para las empresas?

R: Claramente, el contar con perfiles complementarios nos posibilita tener equipos más innovadores, más ágiles, con visiones diferentes y capaces de analizar las situaciones desde una óptica mucho más global. Todo ello contribuye claramente a conseguir los objetivos de la compañía.

El sector de la automoción se enfrenta a la mayor revolución de su historia. En el caso de Renault Group, nuestro nuevo plan estratégico Renaulution nos impulsa a evolucionar de una empresa tradicional de automóviles que integra tecnología hacia una Tech Company que integra automóviles. Sin duda, la diversidad será básica para afrontar esta nueva era.