Los expertos en psicología coinciden: los adultos que siempre tienen el coche sucio no son descuidados, en realidad es un síntoma de saturación mental y estrés

Todo el mundo conoce a algún amigo o alguien cercano que lleva el coche sucio. A veces, es hasta uno mismo sin darse cuenta. Polvo, grasa o barro en la carrocería, alfombrillas desgastadas debido al mal tiempo y un sinfín de elementos que se van acumulando, como botellas de agua vacías, tickets de parking antiguos, plásticos de todo tipo…

La limpieza del vehículo suele estar asociada a varias creencias populares en la sociedad. Si un individuo lo conserva limpio o lo lava cada dos por tres, da la sensación de ser disciplinado. Por el contrario, si deja que se acumule todo tipo de suciedad durante un tiempo, se le señala de un plumazo como desordenado o falto de organización.

La realidad es que estas conclusiones son puramente subjetivas. De hecho, en ciertos casos, el estado del coche puede apuntar en otra dirección. Y es que el cansancio o la falta de tiempo por la acumulación de obligaciones pueden provocar que la limpieza del vehículo pase a un segundo plano.

La psicología dicta sentencia

Según los expertos en la mente humana, cuando una persona padece estrés, suele centrar todo su esfuerzo en lo que considera crucial y pospone todo aquello que puede dejarse para más tarde. Generalmente, lavar el coche, retirar la suciedad acumulada en el interior o poner orden en el maletero puede quedar postergado frente a obligaciones familiares o laborales.

El hecho es particularmente relevante porque expone cómo el estrés no siempre aparece de un modo manifiesto. En otras palabras: no todas las personas sufren una crisis perceptible ni cambian su comportamiento de la noche a la mañana. Algunas veces, se manifiesta en pequeños abandonos en el día a día: un coche que acumula suciedad, una bolsa de basura que lleva días sin cambiarse, platos sin fregar con frecuencia…

Para más inri, la desorganización y la falta de recursos para organizarse son antagónicas. La mayoría de la población sabe sobremanera que debe limpiar su coche, si bien no encuentra un hueco o las ganas de hacerlo. El gran obstáculo, pues, no reside en no saber cómo organizar el tiempo, sino en tener varias cosas que hacer simultáneamente.