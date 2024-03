Este es el significado de la línea verde que verás en las carreteras españolas

La línea verde es una iniciativa nueva de la DGT que lo que hace es buscar como principal objetivo el que aumente la seguridad en las carreteras interurbanas. Con dicho objetivo en mente, la DGT hace pruebas de forma contante para poder evaluar la efectividad de las distintas señales a la hora de reducir accidentes.

La nueva incorporación puede ser realmente un hito a la hora de gestionar de la seguridad en las carreteras de nuestro país.

Esta clase de iniciativas son muy aceptadas, en especial cuando con ellas se llega a conseguir el objetivo de reducir de forma importante los accidentes y que las vías y carreteras de España sean más seguras para los que hagan uso de ellas.

Una marca que marca diferencias en la seguridad

Progresivamente, se implementó una nueva línea verde en las carreteras. el objetivo de este nuevo tipo de señal y es que más allá del objetivo general que es la reducción de accidentes, bastantes conductores se preguntan cuál es el significado de esta.

En cuanto a lo que ha contado la DGT, la línea verde se encuentra situada a la izquierda de la blanca y su finalidad es la de separar la carretera del arcén.

Aunque esta innovación no es exclusiva de la Dirección General de Tráfico, y se usa en áreas interurbanas de varios países de Europa, la aplicación en España está en proceso de prueba, más en concreto la CL-613, que es la que va desde Palencia a Guardo.

La línea verde no es solo un adorno para el pavimento, también una herramienta visual de lo más útil. En las carreteras secundarias la línea está paralela a las líneas del arcén, de tal forma que será más visible a mayor distancia si se compara con las líneas blancas convencionales.

Esta implementación de la línea verde posibilita, entre otras cosas, que se pueda identificar anticipadamente la configuración de la carretera, lo que es de gran ayuda para que los conductores eviten situaciones de riesgo y mejoren la comprensión del entorno.

El paso hacia la seguridad en las carreteras de España

Pese a que en este momento la fase de pruebas está limitada a las provincias de León y Palencia, lo que se busca es una amplia mejora en la totalidad de las carreteras de nuestro país.

Por este motivo, la DGT insta a los conductores a que se tomen precauciones y a entender el significado de las nuevas señales para poder promover una conducción bastante más consciente y segura.

Las líneas verdes tienen como meta, la persuasión a los conductores para que tengan más precaución, en especial en las zonas controladas. La instalación permanente del sistema va a depender de la evaluación de la efectividad en cuanto a la seguridad y la DGT estará atenta a los resultados que se obtengan en la primera fase de pruebas.

Una medida que no solo va a tener como objetivo la reducción del número de accidentes, también fomentar una cultura de conducción más consciente y comprometida con la seguridad vial.

El caso es que la línea verde de la DGT simboliza compromiso con la seguridad vial, no solo es una marca en el pavimento. Los conductores pueden acabar aumentando de forma significativa la efectividad de la medida si entienden el significado y toman las precauciones que sean precisas.

La línea verde es un paso de gran importancia a la hora de buscar constantemente la mejora de las condiciones viales en todo el territorio y en la seguridad de las carreteras.

La seguridad vial mejoró de forma importante, en los últimos años, El caso es que todavía queda bastante camino por andar y esta clase de iniciativas son fundamentales para el fomento de una conducción bastante más segura, generando impacto a nivel visual y conciencia, lo que se traducirá en menos cantidad de accidentes, heridos y muertes.

Por este motivo, además de esta clase de medidas, cada uno de nosotros debe hacer que las vías pasen a ser espacios de mayor seguridad.

Los conductores y la necesidad de estar actualizados en las normativas

Cada cierto tiempo vemos como en la DGT siguen sacando nuevas normas de tráfico, señales y cambian ciertas cosas. Lo cierto es que no siempre es posible estar actualizado, aunque no debemos olvidar que el desconocimiento de las leyes no exime del cumplimiento de estas.

Todo esto nos deja que la mejor decisión que se puede tomar a este respecto es intentar actualizarse sobre las nuevas normas que cada cierto tiempo aparecen.

El mundo está en constante cambio y también las carreteras, por lo que no debe extrañarnos la necesidad de conocer las nuevas señales o medidas que en la DGT nos dejen.

Por todo ello, nuestra recomendación es estar siempre documentado, algo que puedes hacer, tanto leyendo OK Diario como las noticias que publique la DGT al respecto en su web.