Diego Ruiloba, de un camión a luchar por el campeonato de España de rallys con Citroën: «Vivo un sueño»

Diego Ruiloba pertenece a una familia en la que indudablemente fluye la gasolina por las venas. Hijo de transportistas, este asturiano supo desde muy joven que se ganaría la vida conduciendo, ya fuese un camión o un coche de rallys, pero siempre al volante. A sus 23 años, el piloto del equipo Citroen ha ganado tres de las seis carreras disputadas hasta la fecha en el Supercampeonato de España de Rallys y espera asegurar el título final en las dos pruebas que restan.

PREGUNTA: Hasta ahora llevas tres pruebas ganadas de seis posibles. Cuéntanos un poco cómo está siendo esa experiencia…

RESPUESTA: Bueno, está siendo un año increíble. Es como vivir el sueño que tienes desde pequeño. Han sido muchos años corriendo de forma amateur con el apoyo de mi familia y ahora estos dos últimos años todo se ha profesionalizado. He tenido la gran suerte de cruzarse en mi camino Citroen y el equipo Sports and You, que me dieron la oportunidad con la que llevo soñando desde pequeño.

P: ¿Cómo está siendo este campeonato? Porque estamos viendo que hay una competencia muy cerrada con un paisano tuyo como Alejandro Cachón.

R: Sí, está siendo uno de los mejores años del Campeonato de España. Probablemente sea uno de los mejores años de la historia o si no, es el mejor. Y yo creo que eso es muy positivo para todos. Personalmente, para nosotros, para los pilotos es bueno Tenemos mucha más facilidad de conseguir apoyos, de que las marcas se puedan involucrar más, porque sí es cierto que hay unos años atrás que las marcas no estaban presentes en el campeonato y eso pues es muy difícil conseguir un programa que te permita correr sin tener el apoyo de una marca. Ahora todo el mundo trabajando en la dirección correcta. Cada vez las marcas más involucradas, más apoyos, más pilotos jóvenes y creo que el campeonato se está profesionalizando mucho y eso es muy bueno.

P: ¿Y cómo es competir para ti con con Citroen?

R: Estar corriendo con Citroen con el apoyo de una marca, un coche oficial, como te dije antes, es vivir el sueño que tienes desde pequeño. Estoy viviendo una oportunidad que mucha gente daría todo lo que fuera por estar aquí. Creo que soy muy afortunado. Y bueno, tengo la suerte de estar en una marca que está muy involucrada. También el coche, pues continuamente siguen sacando evoluciones y está más que demostrado que es un coche que está para ganar en todas las superficies. Y vamos a luchar estos dos rallys que quedan como nunca.

P: ¿Cuándo supiste que ibas a ser piloto de rally? Porque imagino que esto no aparece de la noche a la mañana…

R: Bastante pronto, prácticamente desde que nací en mi casa es lo que veía toda mi familia tenía mucha pasión por este deporte y más en concreto, pues por los rallys, porque por el norte es un poco la modalidad más común. Y desde pequeño pues tenía claro que mi sueño algún día era poder subirme a un coche de rallys. No sabía si lo podría cumplir o no, porque no está al alcance de todo el mundo poder tener la oportunidad de subirte en un coche de rallys. Pero cuando cumplí 18 años mi familia me dio la oportunidad de correr con un coche, un coche totalmente de serie. Empecé con un coche que está prácticamente al alcance de todo el mundo y poco a poco pudimos ir subiendo escalones hasta hasta llegar a donde estamos hoy en día, que es vivir un sueño.

P: Y te iba a preguntar siendo asturiano, Fernando Alonso Algo ha tenido que ver en tu carrera, imagino, para inspirarte también como piloto. Me ha dicho un pajarito que incluso has corrido para él…

R: Fernando Alonso al final es un referente para los asturianos y para toda España. Es un referente, un deportista que está al máximo nivel y está marcando una época. Tuve la oportunidad de competir para él cuando tenía 15 años porque jugaba en casa con un simulador que tenía como cualquier chaval que le gustan los videojuegos. Al final llegué a entrar en el equipo de Fernando Alonso con una competición en la que el premio era el que ganara pues conseguía entrar en su equipo. Gané y bueno, yo creo que esa fue una etapa en mi vida muy bonita y que cualquier chaval con esa edad que le gustan los coches, pues que no tienes todavía oportunidad de poder correr en rallys porque no tienes la edad. Pues creo que es una etapa que guardo muy buen recuerdo.

P: ¿Y nunca pensaste a lo mejor en probar en categorías de Fórmula 3 o 4 o sabías que ibas a ser piloto de rally desde el principio?

R: No, yo sabía que iba a ser piloto de rally desde el principio. Eso lo tenía claro al 100%, porque es la la modalidad que me apasiona de verdad y la cual sabía que era la única que iba a tener posibilidades de poder empezar algún día. Para empezar, en los circuitos, pues el coste económico es mucho mayor y en el norte tampoco tiene las facilidades que tienes para empezar a los rallys, porque al final en el norte de España no hay circuitos. Y es cierto que si vives en Madrid o por el sur, pues sí que tienes más facilidades, pero los rallys es la modalidad que más facilidades tiene. Si vives en el norte y aparte de eso, también es la que más me apasionaba. Entonces sabía que los rallys tenía todas sus papeletas.

P: ¿Cómo de importante es el apoyo familiar para para convertirte en piloto de rally?

R: Tengo muchísima suerte de la familia que tengo. Me ha apoyado absolutamente en todo, porque además ellos lo viven con mucha pasión también, no solo mi padre, sino también mi madre y toda la familia. El deporte que que siempre ha estado presente en casa y ellos lo viven con mucha pasión y también saben muy bien cómo guiarme o asesorarme para tener unos unos buenos principios y poder intentar materializar la oportunidad que me está dando Citroën.

P: ¿Empieza su pasión por el motor al tener tus padres una empresa de transportes?

R: Las dos aficiones que tiene mi padre son los camiones y los rallys y desde pequeño es lo que lo que he visto. Este año quizás un poco menos porque tengo menos tiempo, pero cuando puedo, siempre trato de ayudar a la empresa familiar porque ellos, me han apoyado como nadie en el mundo de los rallys. La mejor forma de recompensarlo es siempre que tengo tiempo libre intentar devolverles todo ese trabajo que han hecho por mí.

P: O sea que te podemos encontrar en las carreteras de España algún día en un camión montado y puedes incluso adelantar a un campeón de España…

R: Cada vez hago menos transportes, porque el sueño de verdad sería poder llegar a vivir de los rallys y dedicarme a ello al 100%. Pero está claro que alguna vez seguro que me podéis encontrar por ahí en las carreteras con el camión.

P: ¿Qué objetivo te marcas en tu carrera deportiva?

R: Bueno, como todo piloto de rallyes, nos gustaría poder llegar a algún día al World Rally Car (WRC), a la máxima categoría. Lógicamente ese es el último paso que hay. Pero bueno, soy consciente de que eso es muy complicado, que hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra, porque hace falta una economía muy grande y estar quizás en el sitio exacto en el momento adecuado y tener justo la suerte. Entonces sé que eso es muy complicado. Me encantaría, lógicamente, como todo piloto de rallys y lucharé para tener algún día tengo esa oportunidad, pero creo que me conformaría con poder estar muchos más años sentado en un coche de esta categoría. Mucha gente daría lo que fuera por estar en el sitio que estoy yo, y por eso creo que me considero muy afortunado y me conformaría con poder vivir de los rallys muchos años al nivel que estoy ahora.

P: Como espectador de rallys desde siempre, ¿por qué no hay tanto seguimiento como antes?

R: Hace muchos años los rallys eran un deporte muy seguido por todo el mundo. Las marcas están muy involucradas. Yo no sé exactamente ahora mismo cuál es el camino a seguir, porque los tiempos cambiaron mucho y la forma de vender el deporte está claro que ahora tiene que ser muy diferente a hace años y hay que darle un pequeño cambio.

Quizá los coches que se usan en el Mundial deberían ser los mismos que se usan en los campeonatos nacionales. Intentar acercar siempre, en la medida de lo posible las pruebas al público y tratar de darle repercusión ahora en los medios actuales, que son las redes o las plataformas de streaming. Y yo creo que ahora estamos mejorando un poco, venimos de unos años malos y aunque vamos despacio estamos yendo hacia en la dirección correcta.