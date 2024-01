La DGT vuelve a la carga: hasta 200 euros de multa por hacer esto con los intermitentes

La multa por no utilizar los intermitentes cuando se conduce es una sanción que como objetivo tiene la promoción de la seguridad vial y la prevención de los accidentes de tráfico.

Los intermitentes, que también se les conoce como direccionales o señales de giro, son una serie de dispositivos fundamentales como los vehículos que van a indicar otra serie de conductores y de peatones las intenciones que tenga el conductor cuando quiera cambiar de carril o de dirección.

La utilización adecuada de los intermitentes no es solamente una norma de tráfico, también es una medida importante de cara a poder evitar las colisiones y que se mantenga el flujo con el debido orden en las vías.

Hay una serie de situaciones en las que va a existir la obligatoriedad de usar los intermitentes para avisar a otros usuarios de la maniobra que se quiere hacer.

No hay que olvidar que hay otras situaciones en las que utilizar los intermitentes, tiene una multa que ascenderá a 200 euros.

Aunque hay conductores que parecen desconocer su propia existencia, son de las partes que más importancia tienen en un coche, lo que también ayuda a que exista una garantía de mayor seguridad en las vías.

Podemos decir básicamente, que es posible informar a otra serie de usuarios de la maniobra que queramos hacer. Debemos tener nuestras precauciones, ya que la DGT puede multar con 200 euros en el caso de que se utilicen mal los intermitentes.

Pensemos que los intermitentes son un elemento para la comunicación y la seguridad, ya que lo que hacen es indicar a otra serie de conductores la maniobra que se desea hacer, la manera en la que se hará el giro.

Los conductores después se suelen olvidar de que existe una palanca al lado del volante en el que podemos señalizar las maniobras que hacemos y que lo que hacen es evitar en bastantes casos los accidentes.

Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que hay conductores que lo que hacen es usar los intermitentes de manera incorrecta.

En la DGT nos recuerdan en qué situaciones se tienen que utilizar los intermitentes:

En los giros

Cambios de sentido

Adelantamientos

Incorporaciones

Los cambios de carriles

Paradas o estacionamientos

Salidas en rotondas

Todos estos son circunstancias en las que es preciso usar los intermitentes, cuando no es así, el Reglamento General de Circulación pone la multa de 200 euros para sancionar el no utilizar los intermitentes.

Existen otros casos en los que no está permitiendo que se usen los intermitentes, ya que todo esto puede acabar generando equívocos a los otros conductores y puede acabar provocando un accidente. Justo aquí lo que dice la norma es que la multa es también de 200 euros.

No hay que olvidar que no utilizar los intermitentes con antelación se puede castigar con una multa o sanción, de 80 euros.

¿Se pueden poner las luces de emergencia en las retenciones?

Estamos ante una costumbre que suele ser de lo más común entre los conductores, como sucede cuando se encienden las luces de emergencia al aproximarse a las retenciones, de tal manera que se podrá alertar a otros usuarios de que existirá presencia de tráfico unos metros más adelante.

Aunque pueda parecer algo raro, desde la Dirección General de tráfico, lo que nos recuerda que no es necesario que puedan encenderse los cuatro intermitentes.

Solo hace falta que se pulse de manera repetida el pedal del freno de forma que sea posible el que se envíen destellos de luz de freno de manera que lo puedan ver los coches que circulen detrás y que deseen reducir la marcha.

Conclusiones

Como podéis ver, los intermitentes se deben utilizar convenientemente, puesto que de lo contrario se pueden llegar incurrir en una serie de multas. No hay que olvidar que los intermitentes son fundamentales y a nivel de seguridad no hay que olvidar que no dejan de ser los que nos ayudan a decir a los otros usuarios de la vía a dónde vamos a ir.

De esta forma, lo que hay que tener claro es que es importante cumplir las normas, no solo por evitar las multas, que como hemos podido ver no son precisamente leves, también porque a nivel de seguridad vial son fundamentales para que tanto conductores como el resto de usuarios de seguridad vial pueden tener tranquilidad al respecto.

