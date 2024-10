La DGT lo confirma: haz esto si no quieres que te quiten el carnet de conducir

En nuestro país, más de un 15% de los conductores tienen más de sesenta y cinco años. Todavía hay muchos de ellos que desconocen que deben renovar el carnet cada cinco, en vez de cada diez años, como solía hacerse normalmente. Se pretende que quienes conduzcan lo hagan en las mejores condiciones.

El permiso de conducir cada vez se renueva en menor tiempo

Los cambios de la DGT nos dejan claro que, además de aumentar la frecuencia con la que se renueva el carnet, deben superarse nuevas pruebas psicofísicas.

En los exámenes de reconocimiento, los conductores de más de 65 años ahora deben pasar por unas pruebas de mayor profundidad en cuanto a la vista, el oído o sobre los reflejos.

De esta forma se puede conocer si tienen buena capacidad para poder conducir, la agudeza y el campo visual, la visión crepuscular, el deslumbramiento, la sensibilidad de contraste, la diplopía, además de otras funciones de la vista que pueden acabar afectando a algo tan importante como es la seguridad en la carretera. De la misma forma, se va a tener en cuenta el historial médico del propio conductor.

¿Qué ocurre si el resultado de dichas pruebas no es positivo?

Cuando no sean buenos los resultados, la Dirección General de Tráfico tiene la potestad de reducir el periodo entre reconocimientos, incluso a tres años cuando se constaten limitaciones evidentes.

Todo esto se hará para evitar la cantidad de accidentes lo máximo posible, puesto que los números dicen que un treinta por ciento de las personas que fallecen en los accidentes de tráfico en la Unión Europea tienen más de sesenta y cinco años.

Conoce las tarifas de renovación del carnet de conducir

La renovación se realiza mediante un centro de reconocimiento médico autorizado, donde habrá que llevar el DNI o el pasaporte, así como una fotografía tamaño carnet y haber superado las pruebas. Dicho trámite tendrá un coste de 24,58 euros, además se deberán abonar las tasas de dichas pruebas, que van a tener un precio que oscilará entre los 40 y 80 euros.

Para los conductores de más de 70 años es gratis

La buena noticia es que no pagan los de más de setenta años. Eso sí, no pagan las tasas de Tráfico, pero sí el correspondiente reconocimiento médico.

Algunos centros incluyen el servicio completo: con el coste de la prueba, la tasa, fotografía y la tramitación mediante tráfico.

Lo cierto es que todos estos nuevos servicios que ofrecen muchos de ellos hay que pagarlos y facilitan mucho las cosas a los conductores, puesto que ellos se encargan de todo.

Un desmentido por parte de la DGT

Unos pocos meses atrás, la Dirección General de Tráfico desmentía la publicación de informaciones que hablaban de que se iba a quitar el carnet de conducir a los mayores de 65 años.

La propia web de la Revista DGT decía que en nuestro país no hay limitaciones por edad para conducir, solo dependerá de la capacidad y aptitud que tenga la persona que vaya a conducir.

El envejecimiento de la población, una realidad

Todos somos conscientes de que nuestro país cada vez tiene una esperanza de vida mayor, por lo que no solo vivimos más y mejor, también se conduce hasta edades más avanzadas.

Aunque, como decíamos unas líneas atrás, en España la renovación del carnet se produce en base a las aptitudes, está claro que con el paso de los años las mismas se van reduciendo, por lo que lo normal es que muchos conductores dejan de conducir de 75 a 80 años en adelante.

Algunos lo hacen por decisión propia, al notar ellos mismos esa reducción de capacidades o por enfermedad, otros no pasan las pruebas para renovar el permiso de conducción.

Debemos ser honestos con nuestras capacidades

Hay que ser conscientes de que conducir es algo serio y tener unas buenas condiciones psicológicas y físicas para hacerlo, puesto que de no ser así podemos tener un accidente con las consecuencias graves que ello supone.

Así que, si ves que tus reflejos no son los de antes, notas que te pitan más que antes o no terminas de conducir con confianza, no dudes en ir al médico o deja de ponerte al volante, seguro que vas a estar más tranquilo y contribuirás a una mejor seguridad vial.

Por el contrario, si a pesar de tu edad, has pasado la renovación sin problemas, aquí la decisión dependerá de ti hasta que pasen los 5 años donde deberás renovarlo de nuevo.

Los números serán los que darán o quitarán la razón a estas nuevas medidas de Tráfico, pero sí que parece que con ello se tendrá una mayor certeza sobre la capacidad de los conductores españoles.