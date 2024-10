Confirmado: este es el sitio más barato para pasar la ITV

Una de las obligaciones que deben pasar todos los conductores antes o después en la mayor parte de vehículos es la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Muchas veces acaban provocando muchos dolores de cabeza entre unos sufridos conductores que llegan a ella con gran incertidumbre, puesto que no saben si su vehículo la pasará adecuadamente o no.

Hablamos de que ello supone un trámite que puede oscilar entre los veinte y los sesenta euros, contando además con que tiene unas variaciones importantes entre unas comunidades autónomas y otras.

Variedad de precios en cada comunidad autónoma

El hecho de publicar los precios que tiene dicha inspección en cada una de las comunidades autónomas no va a incluir ni el IVA ni la tasa de la DGT por la inscripción de los resultados de este examen en el Registro General de Vehículos (RGV).

La ITV se va a autorizar a las empresas, donde las tarifas van a quedar reguladas por part de las comunidades. En este sentido, podemos considerar la excepción de la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, donde los costes van a depender de las estaciones.

Pensemos también que la imposición de unos precios sobre otros van a depender en buena medida de sí el vehículo será diésel o gasolina. Si hablamos de los casos en los vehículos de gasolina, los precios más reducidos los encontramos en Extremadura, con dieciocho euros y en las Baleares, con algo más de 21 euros.

La ITV en vehículos diésel

Si hablamos de los diésel, los más económicos los vamos a encontrar también en Baleares, con un coste de treinta y cinco euros y en Extremadura con dieciocho euros.

Los que son más caros para los turismos que emplean dicho tipo de combustible los encontramos en Ceuta, con sesenta y tres euros, y en el País Vasco, con cincuenta y siete euros.

Elegir una estación para pasar la ITV la condicionan los precios

Elegir una estación para que se pase la ITV sobre otras es algo que está muy condicionado por los precios, puesto que en algunos casos el ahorro es bastante importante.

Cuando el precio de la inspección es desfavorable, se tiene que llevar el coche al taller para solucionar los aspectos que no se encuentren en bunas condiciones y que se vuelva a pasar la revisión de nuevo.

Algo que queremos destacar es que no va a estar permitida la circulación sin que la inspección esté al día, puesto que si se hace puede acabar conllevando una multa por valor de hasta doscientos euros, los cuales pueden ser rebajados a 100 euros cuando el pago se haga pronto.

Además de la multa, la circulación por una vía donde haya aspectos deteriorados por parte del vehículo, puede suponer un alto riesgo para el resto de los usuarios.

Las tres razones por las que debes pasar la ITV cuando toca

Hay que concienciarse con que el acto de pasar la ITV no es un trámite para que se eviten las multas, hablamos de un acto de responsabilidad a nivel social. No debemos pasarla solo por nosotros, también por las personas que nos rodean.

Vamos, pues, con los motivos:

Reducir las cifras de siniestros

Bajan mucho las cifras de accidentes, puesto que un vehículo que circula por la carretera, sin cumplir con unos estándares mínimos en cuanto a seguridad, supone un riesgo para el resto de los usuarios de las vías.

Reducción del impacto medioambiental de los coches

Las probaturas de emisiones son una parte importante en las inspecciones. Evitar estos excesos de emisiones es una forma de cuidar el medio ambiente a la vez que bajan la cantidad de víctimas silenciosas.

Evitar consecuencias de mayor gravedad

El aspecto de prevención de la ITV es importante. No olvidemos que la inspección nos aclara los defectos en un vehículo y evitará que estos se puedan convertir en averías de mayor complejidad y caras de poder reparar.

Si no pasas, pásala

Existe una campaña de la AECA que dice «Si no pasas, pásala», la cual está compuesta por algunas piezas, tanto de carácter gráfico como audiovisual en la que se resalta que la ITV no es un trámite, sino una acción que va a salvar vidas, todo ello con un mensaje clave: “hay cosas de las que se puede pasar, pero la ITV no es una de ellas”.

La necesaria concienciación

Lo que está claro es que la ITV no debe verse como un «marrón» y sí como una oportunidad para que nuestro coche cumpla con todo lo necesario para una circulación segura por nuestra red viaria.