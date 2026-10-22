Automoción y Movilidad Hispania (AMH) amplía su acuerdo con el gigante automovilístico chino Geely para la comercialización de furgonetas 100% eléctricas de Farizon, con modelos como el SV y V7E, tras ampliar durante el verano de 2026 el acuerdo de colaboración entre ambas empresas.

Esta alianza da continuidad a la relación iniciada a principios de año, cuando AMH y Farizon acordaron desarrollar en España la división de autobuses de la marca. Con la llegada de las furgonetas, AMH extiende su catálogo a los vehículos comerciales ligeros 100% eléctricos, dirigidos principalmente a empresas, autónomos y profesionales del transporte y la logística. Una colaboración que se extenderá a los vehículos industriales en el corto plazo.

La Farizon SV está orientada al transporte profesional, la distribución urbana y las operaciones de última milla. Su principal característica es la versatilidad, con diferentes configuraciones para adaptarse a las necesidades de cada actividad. Este vehículo ofrece hasta 13 metros cúbicos de volumen de carga y una plataforma situada a solo 52 centímetros del suelo, una altura que facilita las operaciones de carga y descarga.

En materia de seguridad, incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción y ha obtenido cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, la máxima calificación del organismo. El modelo está disponible en seis colores y ofrece distintas posibilidades de configuración para cubrir diferentes usos profesionales.

Por su parte, la Farizon V7E completa la oferta con una propuesta centrada en la eficiencia, la tecnología y la flexibilidad para el transporte profesional. Está construida sobre la plataforma eléctrica GXA-M, que permite desarrollar distintas configuraciones para responder a las necesidades de las empresas. Entre sus principales características destaca una carga útil de hasta 1.373 kilos. Su diseño, con la carrocería y el chasis desacoplados, facilita la adaptación del vehículo a diferentes aplicaciones comerciales.

El equipamiento tecnológico incluye sistemas avanzados de asistencia a la conducción y una cámara con visión envolvente de 360 grados. El puesto de conducción cuenta con una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas y un cuadro de instrumentos de siete pulgadas. La V7E se comercializa en tres colores: blanco, azul y verde.

Las furgonetas eléctricas ganan terreno en España

La llegada de los modelos de Farizon coincide con el crecimiento de las matriculaciones de vehículos comerciales eléctricos en España. Según los datos recogidos por la compañía, las ventas pasaron de 2.790 unidades en 2021 a 10.727 en 2025, lo que supone casi cuadruplicar el volumen en cuatro años.

La tendencia se mantiene en 2026. Entre enero y mayo se matricularon 4.821 vehículos comerciales eléctricos, esto es un 130% más que en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El avance de la electrificación está ligado, entre otros factores, a la transformación de la distribución urbana y la logística de última milla, ámbitos en los que las empresas buscan alternativas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Las previsiones apuntan a que los vehículos comerciales eléctricos representen el 50% de la flota en 2030.