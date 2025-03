Adiós a tu dinero: la DGT te va a poner una multa por no llevar esto cuando conduces

Cuando estamos al volante, la seguridad es lo primero. Sin embargo, a veces podemos olvidar algunos detalles importantes. Uno de los aspectos más fundamentales de la conducción, y que más fácilmente se pasa por alto, es el uso adecuado de las luces del vehículo. Las luces de cruce son esenciales, y la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene reglas muy claras sobre cuándo y por qué debemos usar estas luces, y no respetarlas puede acarrear sanciones económicas importantes, además de poner en riesgo nuestra seguridad.

No se trata simplemente de encender las luces cuando es de noche, sino que la normativa de la DGT es bastante más específica y abarca varios escenarios. Por ejemplo, ¿sabías que las luces de cruce deben estar encendidas también en túneles y en condiciones meteorológicas adversas, incluso de día? Y si conduces por carriles reversibles o zonas con tráfico en sentido contrario, también debes encenderlas. Ignorar estas normas puede costarte hasta 200 euros. Aunque la multa no implique la pérdida de puntos en el carnet, la sanción económica es significativa.

¿Qué son las luces de cruce y cuándo debes usarlas?

Las luces de cruce son, en esencia, las luces principales del vehículo. Son las que deben estar encendidas cuando circulas por la carretera en condiciones de baja visibilidad, ya sea de noche o en circunstancias donde la visibilidad se ve reducida por otras razones, como el mal tiempo. La confusión suele llegar cuando pensamos que sólo hay que utilizarlas cuando ya está oscuro. Sin embargo, la DGT establece claramente que las luces de cruce deben estar encendidas en ciertas situaciones, independientemente de la hora del día.

De noche

Es bastante obvio que, de noche, las luces de cruce son obligatorias, no solo por las leyes, sino por una cuestión de sentido común. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con conductores que no encienden las luces cuando ya está oscuro, quizás porque piensan que la calle está suficientemente iluminada o que no se necesitan. Pero la realidad es que, no seguir esta norma conlleva una multa de 200 euros.

Túneles y pasos inferiores

Incluso de día, es obligatorio encender las luces de cruce en túneles y pasos inferiores. Esto se debe a que, dentro de estos espacios, la visibilidad puede verse reducida considerablemente. Esto no sólo hace que el vehículo sea más visible, sino que también garantiza que puedas reaccionar ante cualquier obstáculo o peligro.

Carriles reversibles o en sentido contrario

Las carreteras que tienen carriles reversibles o donde el tráfico puede cambiar de dirección en determinados momentos requieren más atención. Esto es algo que se da en algunas vías urbanas o en tramos de autovías y autopistas, donde los carriles pueden invertirse dependiendo de la hora del día o la necesidad de regular el tráfico. En estos casos, las luces de cruce deben estar encendidas.

Condiciones meteorológicas adversa

La lluvia, la niebla, la nieve o incluso el polvo en la carretera pueden dificultar la visibilidad de manera considerable. En estas condiciones meteorológicas, las luces de cruce deben estar encendidas siempre, incluso si no es de noche. Además de asegurarte de que tu vehículo sea visible para los demás, las luces de cruce también te ayudan a ver mejor la carretera, ya que reflejan la luz en el asfalto y en los objetos cercanos.

Sanciones

Si no cumples con la normativa de la DGT, te arriesgas a una multa económica, y también pones en riesgo tanto tu seguridad como la de los demás. Ya sea que conduzcas en una carretera con poca luz, por un túnel o bajo condiciones meteorológicas adversas, la seguridad depende de que todos los conductores sigan las normas que establece la DGT.

Consejos prácticos

Es fundamental tener en cuenta ciertos hábitos para evitar multas y riesgos innecesarios en la carretera. Uno de los primeros consejos es revisar las luces del coche regularmente. Asegúrate de que las luces de cruce funcionen correctamente, y si alguna bombilla está fundida, cámbiala. Es un gesto sencillo que puedes hacer para evitar problemas y garantizar tu visibilidad en todo momento.

Además, mantente al tanto de las condiciones meteorológicas. Si las previsiones anuncian lluvia, niebla o nieve, no dudes en encender las luces de cruce, aunque sea de día. La normativa obliga a hacerlo, pero más allá de eso, las condiciones de baja visibilidad pueden hacer que no te vean a tiempo.

Otro aspecto clave es no olvidarse de los túneles y pasos inferiores, especialmente si conduces de día. Aunque el sol brille y las condiciones sean óptimas en la carretera, al entrar en estos espacios cerrados, la luz natural disminuye, por lo que las luces de cruce deben estar encendidas en todo momento.

Por último, recuerda los carriles reversibles y las zonas de tráfico en sentido contrario. Si conduces por una carretera con estos carriles, mantén siempre encendidas las luces de cruce.