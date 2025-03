Adiós a estas matrículas para siempre: el cambio de la DGT que está a punto de llegar

La Dirección General de Tráfico (DGT) está a punto de dar un paso importante en el sistema de matrículas en España, un cambio que, aunque esperado, traerá consigo algunas sorpresas. Las matrículas han evolucionado a lo largo de los años y han sido testigos de transformaciones que se ajustan a la realidad social y tecnológica de cada momento. Desde su creación en 1900, pasando por varias modificaciones, hasta llegar al sistema alfanumérico que conocemos hoy en día, la DGT se prepara para introducir una nueva serie de matrículas.

Lo que está claro es que la DGT deberá seguir evolucionando con el tiempo para adaptarse a las necesidades de los conductores y para garantizar que el sistema de matrículas siga siendo eficiente en los próximos años. A medida que el mercado de vehículos y la tecnología avanzan, no sería sorprendente que el sistema actual sea reemplazado por un formato completamente diferente, que sea más eficiente y que responda a las necesidades del futuro.

La evolución del sistema de matrículas en España

Los primeros registros de matrículas en España datan de 1900, cuando el sistema constaba de una combinación de letras y números. En este modelo, las letras que identificaban la provincia de origen del vehículo eran seguidas por cinco números. Un sistema sencillo pero eficaz en su época, dado que permitía una identificación clara de la procedencia de cada vehículo.

Este primer formato estuvo vigente hasta 1970, cuando el sistema fue modificado para permitir más combinaciones; se añadió una letra final, que más tarde se duplicaría para aumentar el número de combinaciones posibles. La necesidad de adaptarse a un mercado en expansión fue lo que impulsó esta modificación. Sin embargo, el sistema siguió siendo relativamente simple en comparación con los modelos actuales.

Fue en el año 2000 cuando la DGT introdujo una nueva fase en la evolución del sistema de matrículas, cambiando completamente el modelo anterior. Este cambio consistió en la eliminación del distintivo geográfico que identificaba la provincia de origen del vehículo, para dar paso a un nuevo formato compuesto por una combinación alfanumérica de cuatro números y tres letras.

En su momento, el sistema alfanumérico de cuatro números y tres letras fue pensado para durar hasta 2055. Con una capacidad de unas 93 millones de combinaciones posibles, parecía que no habría problemas a la hora de seguir asignando nuevas matrículas. Sin embargo, el mercado de la automoción ha crecido más rápido de lo que se esperaba, lo que ha reducido considerablemente el tiempo estimado para que se agotaran todas las combinaciones posibles. Los números no han parado de crecer, y en los últimos años la DGT se ha visto obligada a hacer ajustes para evitar llegar a un punto crítico en el que no quedaran más combinaciones posibles.

Uno de los cambios más inmediatos que se avecinan es el paso de las matrículas con la letra «M» a la «N». Esto marcará un hito en la historia del sistema de matrículas, pues, aunque no sea un cambio radical en el diseño, sí supone el agotamiento de una serie que se mantiene vigente desde 2015. Este cambio, que no es tan sencillo como parece, también tiene implicaciones a nivel práctico para los conductores. Según los cálculos de la DGT, el próximo cambio de letra se producirá en torno al 20 de abril de 2025.

Códigos QR

Si bien la transición de la «M» a la «N» será el primer cambio importante en los próximos años, las predicciones apuntan a que la DGT continuará implementando ajustes para mantener el flujo de matriculaciones. Una de las opciones que se barajan es la incorporación de más letras o la modificación de la estructura alfanumérica.

Algunos expertos sugieren que las matrículas podrían incorporar códigos QR en el futuro, lo que abriría nuevas posibilidades para almacenar información adicional sobre el vehículo, como su historial de mantenimiento o sus características técnicas. Sin embargo, por ahora, este tipo de cambios parecen estar más allá del horizonte inmediato.

En resumen, el cambio de la letra «M» a la «N» será solo un paso más en la evolución del sistema de matrículas en España. Aunque este cambio será más notorio para los conductores que adquieran vehículos nuevos después de la actualización, también tendrá implicaciones para el registro y la gestión de los vehículos en circulación.

Sanciones

La normativa vigente establece que las matrículas de los vehículos deben ser completamente legibles para garantizar su identificación en los controles de tráfico. Cualquier alteración intencional o no intencional de la matrícula es considerada una infracción, cuyo fin es asegurar el cumplimiento de las normativas de circulación y la seguridad vial.

Las sanciones por modificar o ocultar la matrícula son severas, con multas de hasta 6.000 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir, lo que puede resultar en la suspensión del permiso si hay reincidencias. En casos graves, incluso podrían aplicarse sanciones penales según el código penal.