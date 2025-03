Adiós al mito de la ‘autoescuela de los famosos’: la actriz española que desmiente lo que todos pensaban

En el mundo del entretenimiento, donde los compromisos y la falta de tiempo son una constante, cualquier opción que facilite la vida de los famosos se convierte en tendencia. Una de ellas es la conocida «autoescuela de los famosos» en Cuenca, un centro de formación vial que se ha hecho muy popular entre actores, cantantes e influencers por su sistema intensivo para sacarse el carnet de conducir en tiempo récord. Sin embargo, la actriz Nicole Wallace ha revelado en «La Revuelta» que esta autoescuela no es tan infalible como muchos creen.

La actriz, que acudió al programa para promocionar su nueva película «Un año y un día», compartió su experiencia con la autoescuela San Cristóbal, el lugar donde muchos se han sacado el carnet de conducir. Aunque se dice que allí aprobar es casi un trámite y que el método es infalible, Wallace confesó que la realidad es bastante diferente.

La ‘autoescuela de los famosos’: ¿realidad o mito?

Cuenca se ha convertido en el destino preferido de muchos aspirantes a conductores. Aquí, la autoescuela San Cristóbal, que presume de una tasa de aprobados del 98%, utiliza un método de enseñanza intensiva: una semana entera dedicada a la teoría con clases de nueve horas diarias, seguida de una fase práctica en la que los alumnos dan hasta tres clases de conducción al día. Todo esto con el objetivo de garantizar que los estudiantes estén listos para aprobar tanto el examen teórico como el práctico en un tiempo récord.

Además, para alumnos que llegan desde diferentes partes de España, ofrece acuerdos con hostales y hoteles de la zona, donde pueden alojarse por precios que oscilan entre los 20 y los 36 euros diarios, incluyendo comida y cena. Este paquete ha seducido a figuras como Quevedo, Lola Índigo, Paco León y Yola Berrocal, quienes han compartido su experiencia sacándose el carnet de conducir en esta autoescuela.

Sin embargo, durante su intervención en «La Revuelta», Nicole Wallace desmintió la creencia de que en la autoescuela San Cristóbal todo es más fácil. La actriz explicó que su hermana Chloé había acudido recientemente a preparar el examen teórico en este centro y que, para su sorpresa, lo había hecho en papel, un método que ha caído en desuso en la mayoría de las autoescuelas de España.

Asimismo, aunque el método intensivo puede resultar efectivo para algunos, Wallace dejó claro que no es una garantía de éxito y que, en su caso, el proceso no fue tan sencillo como se dice. Su testimonio ha abierto el debate sobre la realidad de este centro y si su elevada tasa de aprobados responde más a una estrategia de marketing que a un verdadero sistema infalible.

El debate sobre los cursos intensivos para sacarse el carnet de conducir no es nuevo. Mientras algunos defienden su eficacia y consideran que permiten adquirir las habilidades necesarias en menos tiempo, otros creen que este tipo de enseñanza exprés no siempre garantiza una formación sólida. Aprender a conducir no es sólo aprobar un examen, sino interiorizar hábitos y desarrollar reflejos que permitan una conducción segura en diferentes situaciones.

Los expertos en seguridad vial advierten que, aunque un curso intensivo puede ser una buena opción para quienes tienen facilidad para aprender rápidamente, no es recomendable para todo el mundo. Algunas personas requieren más tiempo para asimilar conceptos y ganar confianza al volante, por lo que este tipo de formación podría resultar contraproducente.

Cuenca, el epicentro del aprendizaje vial

La popularidad de la autoescuela San Cristóbal no es casualidad. Hay varios factores que explican por qué esta ciudad se ha convertido en el epicentro del aprendizaje vial en España. En primer lugar, la baja densidad de tráfico en comparación con grandes ciudades como Madrid o Barcelona hace que los alumnos puedan practicar la conducción con menos estrés y sin las complicaciones del tráfico denso. Esto, sin duda, aumenta las posibilidades de éxito en el examen práctico.

Por otro lado, el formato intensivo es ideal para aquellos que no tienen tiempo para hacer un curso convencional de varios meses. En cuanto al precio, hace algunos años, sacarse el carnet de conducir en esta autoescuela costaba alrededor de 650 euros, una cifra bastante competitiva. Sin embargo, con la subida de precios en los últimos tiempos, el coste ha aumentado hasta aproximadamente 1.350 euros.

La «autoescuela de los famosos» ha conseguido posicionarse como una opción muy atractiva para quienes buscan sacarse el carnet de conducir de manera rápida. Sin embargo, el testimonio de Nicole Wallace ha puesto en entredicho la supuesta facilidad de este método y ha dejado claro que aprobar en Cuenca no es tan sencillo como muchos piensan. Si bien la opción de un curso intensivo puede ser útil para algunos, no es un camino infalible para sacarse el carnet de conducir sin esfuerzo. La clave sigue siendo el compromiso y la preparación de cada estudiante, independientemente del método elegido.