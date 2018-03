Las multas de aparcamiento del Ayuntamiento de Madrid pueden ser ilegales

¿Eres de Madrid y te han puesto recientemente una multa por aparcar mal? Pues sigue leyendo porque esto te interesa. Tal y como informan en El Español, todas las multas de aparcamiento que haya puesto el Servicio de Estacionamiento Regulado son susceptibles de ser declaradas ilegales si no van acompañadas de una fotografía. Esto es lo que se desprende de una de las últimas sentencias emitidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de la capital.

Según el magistrado que juzgó el caso, este tipo de sanciones deben ir siempre acompañadas de un documento gráfico que corrobore lo denunciado por el agente del SER, recordando además que estos trabajadores no tienen la consideración de agentes de la autoridad. Éste es el punto clave de la sentencia, porque al no ser tal, no es suficiente solo con su testimonio.

El caso que ha hecho detonar todo esto es el de una empresa que debía pagar 30 euros por pasarse del tiempo marcado en el parquímetro. Los abogados de la defensa argumentaron entre otras cosas que la denuncia vulneraba la presunción de inocencia de la víctima, ya que no existía ninguna prueba objetiva que demostrase que el coche estaba situado donde el agente del SER decía en el momento en el que lo decía.

El magistrado que ha llevado este caso ha afirmado que las denuncias de este tipo “no están dotadas de valor probatorio, por lo que se debe incorporar necesariamente una imagen del vehículo ya sea en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos que permitan avalar la denuncia formulada. La falta de aportación de la imagen exigida legalmente conlleva la inexistencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa”. Finalmente, la empresa afectada ha sido absuelta, mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que pagar los costes del juicio, que ascienden a 100 euros.