¿Cómo conducir mi coche con remolque? Los 7 consejos básicos

Si alguna vez te has planteado comprar un remolque para aumentar la capacidad de transporte de tu coche, seguramente te hayan asaltado una serie de dudas, tanto legales como de forma de actuar con el mismo. Vamos a darte una serie de consejos en ambos sentidos para que, si te decides, lo hagas con la máxima información posible en tus manos. Son los siguientes:

¿Qué carnet necesito?

El carnet de conducir necesario para circular con un remolque depende del mismo. Por ejemplo, para uno de menos de 750 kilogramos el permiso ‘B’ habitual es suficiente. En el caso de que el vehículo que tengas pese menos de 3.500 kilogramos y el remolque 750 siendo el total menor de 4.250, tendrás que sacarte el permiso B96. Para los vehículos de menos de 3.500 kilogramos y los remolques de más de 750 con un rango total de entre 4.250 y 7.000 kg., se necesita el permiso B+E. Por último, necesitarán el permiso de camión C+E aquellos que deseen transportar un conjunto superior a los 7.000 kilogramos.

¿Tengo que hacerle seguro al remolque?

De nuevo, el tener que hacerle un seguro a tu remolque depende del peso del mismo. Si es inferior a 750 kilogramos quedará cubierto por la misma póliza del coche. En el resto de los casos tenemos que informar a la compañía de que vamos a instalar un enganche, teniendo que hacerle un seguro aparte al remolque.

¿Tiene que pasar la ITV el remolque?

Solamente los remolques pesados, que son los que llevan su propio seguro y matrícula, deben pasar la ITV. Deben hacerlo cada 2 años durante los 6 primeros de vida, para después hacerlo anualmente hasta que cumplan una década. Después, debemos pasar la revisión cada 6 meses. En el caso de los remolques de menos de 750 kilogramos no tenemos que pasar la ITV, lo que no significa que no tengamos que revisar nosotros mismos su buen estado.

Practica antes de lanzarte a la carretera

Conducir con un remolque a cuestas es muy diferente a hacerlo sin él. Para ello, lo ideal es que vayas a una zona ancha donde poder maniobrar con tranquilidad. Será en este tipo de maniobras donde más dificultades te encuentres, ya que marcha atrás el remolque girará al contrario que el coche. También debes controlar bien la anchura del mismo, y tener cuidado en giros muy cerrados en los que éste puede golpear el vehículo.

¿Cómo debo cargar el remolque?

Cuando circules con un remolque, procura no cargar mucho el maletero del coche para evitar que la parte inferior de éste baje más de la cuenta, perjudicando el centro de gravedad del conjunto. Además, lo que metas dentro del remolque ha de ir distribuido homogéneamente y, en la medida de lo posible, sujeto.

Consejos en marcha

Una vez en marcha debes tener en cuenta que el peso del vehículo ha aumentado considerablemente, con lo que las distancias necesarias para maniobrar aumentan. Deja más distancia de seguridad, calcula mejor las aceleraciones y suaviza tus maniobras al volante, ya que lo contrario podría causar una desestabilización fatal. Ojo también con el viento cruzado o lateral, que puede mover el conjunto más de la cuenta. También tenemos que tener en cuenta que, en las subidas, debemos circular en marchas cortas para que el motor del coche pueda bien con el extra de peso.

Los límites de velocidad a cumplir con un remolque

En autovías y autopistas, todos aquellos que circuléis con un remolque ligero tenéis que respetar un límite de velocidad de 90 km/h, mientras que con un remolque pesado esta cifra baja a 80 km/h. En carreteras convencionales -las que tienen arcén pavimentado de metro y medio o más- el límite para todos es de 80 km/h, mientras que en el resto de carreteras fuera de poblado el límite será de 70 km/h.