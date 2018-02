Nuevo Toyota Land Cruiser 2018, la renovación del icono todoterreno

Tener más de 65 años de edad y estar a la última moda no es algo que todo el mundo consiga. Pero es que el Toyota Land Cruiser no es un cualquiera. Se trata de un icono dentro del mundo del todoterreno que mantiene su esencia intacta en unos tiempos como los que corren donde los vehículos de este tamaño tienden a suavizarse por la moda SUV imperante. No es el caso, si bien a todas sus capacidades off-road une ahora una considerable mejora en todos los aspectos que lo convierte en un producto que se defiende como debe ante cada desafío.

Las tradicionales características del Toyota Land Cruiser, como son la robustez y la resistencia, se unen a la perfección con un diseño más atlético y con unos acabados más lujosos en su interior. Damos fe de ello, y es que además de una calidad percibida que da un paso adelante, nos encontramos con un conjunto de mandos optimizado ergonómicamente. Se integra además una pantalla de 8 pulgadas desde la que manejar el sistema multimedia Toyota Touch 2 & GO, con navegador incluido. Ésta se complementa con la pantalla multi información de 4,2 pulgadas controlada mediante unos mandos ubicados en el volante. También notamos un paso adelante en lo que al confort de los ocupantes se refiere, algo que se ve en la posibilidad de incorporar detalles como la ventilación en los asientos delanteros y la calefacción y la climatización en los asientos posteriores, los retrovisores exteriores con inclinación inversa y la nueva llave inteligente, entre otros.

Un único motor, más que suficiente

El nuevo Toyota Land Cruiser cuenta con un motor turbodiesel 2.8 D-4D de 177 CV como única opción, si bien puede asociarse tanto con caja de cambios manual de seis velocidades como con transmisión automática de igual número de relaciones. Gracias a él, esta leyenda de los caminos puede acelerar de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h. ¿El consumo? Podemos hablaros de una homologación de 7,4 l/100 km, cifra que aumentará en el día a día como les pasa a todos.

No obstante, los fríos datos no hacen justicia a la capacidad que tiene este nuevo Land Cruiser de Toyota de enfrentarse a los desafíos más complicados. El rato que hemos podido compartir con él ha sido una continua demostración de poderío por su parte, incluso en una situación compleja como es la del exceso de barro que ha dejado la climatología sobre las pistas de pruebas en las que hemos podido conducirlo. Y eso que iba equipado con neumáticos de serie. Si no, el buen hacer de todos los sistemas de asistencia con los que cuenta hubiese dejado todavía mejor impresión. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos dos variantes de diferencial trasero: abierto o el nuevo Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) tipo Torsen.

Además, el Land Cruiser cuenta con un Sistema de Selección Multiterreno -Multi-terrain Select System-(MTS)- dotado de modo Auto, que se activa por sí solo con la función de Sistema de Avance Activo (Crawl Control) de cinco velocidades diferentes. Además, se han ampliado las funciones del Sistema de Visión 360º para incorporar Visión Bajo el Vehículo, Rotación de Visión Frontal, Visión Panorámica y Visor Trasero de mayor amplitud.

La seguridad, otro de los puntales del Toyota Land Cruiser

Tal y como viene siendo habitual en los últimos lanzamientos de Toyota, la seguridad es uno de los puntos que más destaca en el nuevo Land Cruiser. ¿Por qué? Por la presencia del Toyota Safety Sense, el conjunto de tecnologías de seguridad activa y ayuda a la conducción diseñadas para evitar o mitigar las consecuencias de una colisión. Entrando en detallo, nos referimos a elementos como el Sistema de Seguridad Precolisión -Pre-Collision System (PCS)- con Detección de Peatones, el Control de Crucero Adaptativo -Adaptive Cruise Control (ACC)-, el Avisador de Cambio Involuntario de Carril -Lane Departure Alert (LDA)- y el Control Inteligente de Luces de Carretera -Automatic High Beam (AHB)-.

No son los únicos sistemas de asistencia que encontraremos en el nuevo Toyota Land Cruiser, en el que también muestran su buen hacer otros como el Detector de Ángulo Muerto -Blind Spot Monitor (BSM)- con Alerta de Tráfico Cruzado Posterior -Rear Cross Traffic Alert (RCTA)- y la última variante del indicador de baja presión de los neumáticos -Tyre Pressure Warning System (TPSW)-, entre otros.

Toyota Land Cruiser 2018: acabados y precios para España

El nuevo Toyota Land Cruiser 2018 incluye dos tipos de carrocería, de tres y cinco puertas, y cinco niveles de equipamiento, dos más enfocados a profesionales y flotas -NX y GX- y tres destinados a cliente particular -VX, VXL y Limited-.

El más popular se espera que sea el VXL, que viene bien cargado de serie con la presencia de elementos como 7 airbags, bloqueo del diferencial trasero LSD Torsen (5p), Sistema de Suspensión Adaptativa Kinética -Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS)-, techo solar, cámara de visión trasera, climatizador, control de crucero, llantas de aleación de 17 pulgadas con neumáticos de medida 265/65 R17, pomo de la palanca del cambio y tirador del freno de estacionamiento en piel y Toyota Safety Sense. Si no te parece suficiente, siempre tendrás la opción de completar todo esto con el Pack Cuero, que incluye tapicería de cuero, asientos con ventilación y asientos posteriores calefactables.

¿Y qué añade el equipamiento Limited a todo esto? La Alerta de Tráfico Cruzado Posterior (RCTA), asiento del conductor con memoria de posición, Detector de Ángulo Muerto (BSM), raíles de sujeción de equipaje en maletero, Sistema de Avance Activo (Crawl Control), sistema de entretenimiento para plazas traseras, Toyota Touch 2 & GO con funciones avanzadas, sistema de reconocimiento de voz con mandos en el volante, Suspensión Variable Adaptativa (AVS), Sistema de Visión 360º, Sistema de Selección Multiterreno (MTS) y tapicería de piel marrón y negra.

El precio de partida del nuevo Land Cruiser, matriculado como vehículo comercial, es de 36.050 euros, mientras que las variantes más enfocadas a cliente particular se comercializan a partir de 40.600 euros con carrocería de tres puertas y desde 44.600 euros con carrocería de cinco puertas. La versión que más se espera vender, la VXL con cambio automático, tiene un precio desde 55.600 euros, mientras que la más completa, Limited, parte de 66.400.