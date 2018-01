¿Cómo conducir por la izquierda?: Todos los trucos para evitar accidentes

Si alguna vez has viajado al Reino Unido, Australia, Japón o Malta y te has puesto al volante, seguramente haya sido un caos. Al menos, ese último destino lo visitó un servidor el pasado verano y aún se sorprende de cómo pudo devolver el coche de alquiler sin un solo rasguño. ¿Existe algún método para que conducir por la izquierda no suponga un drama? Paciencia y dosis extra de concentración. No hay otra. Sin embargo, hay ciertas recomendaciones que podemos seguir, y que repasamos a continuación.

Alquilar un coche, la mejor solución

Si vas de vacaciones a un sitio donde se conduzca por la izquierda, lo mejor es que alquiles un coche. Aunque pueda parecer lo contrario, resulta más fácil habituarse a los nuevos hábitos desde un vehículo con el volante a la derecha que con el nuestro propio, que lo tendrá a la izquierda. Sentarte en el lado contrario al habitual ayuda a que tu mente esté todo el rato al corriente de que se encuentra ante un reto de altura.

La primera hora, fundamental

Una vez te den el coche, emplea los minutos que sean necesarios para localizar visualmente todos los elementos que sean vitales para la conducción. Recuerda además que, si no te has decantado por un coche automático -merece la pena, creedme-, las marchas se meten también al revés. Es decir, la primera será la que más alejada se encuentre de nuestra mano -izquierda, por supuesto- y las más largas, las más cercanas. Una vez aprendida la teoría, no es moco de pavo el realizar una serie de maniobras por la zona de recogida del coche de alquiler para ir acostumbrándote a las nuevas rutinas.

Ojo con las distancias

Si normalmente has de ser prudente con las distancias que dejas con otros vehículos y obstáculos, conduciendo por la izquierda más todavía. Especialmente con todo lo que suceda a la izquierda de nuestro vehículo tenemos que aumentar nuestro margen de seguridad, ya que no estamos acostumbrados a dejar tanto espacio por ese lado. De hecho, comprobarás que inconscientemente te quedarás lejos de todo lo que pase a tu derecha.

¿Cómo colocarse en la carretera al conducir por la izquierda?

Cuando salgas al tráfico abierto, ten en cuenta siempre esta premisa para evitar problemas: cuanto más a la izquierda, mejor. Al contrario de lo que sucede en nuestro territorio, la parte izquierda de las carreteras es la destinada a la circulación normal, dejando la derecha para los adelantamientos. Si tienes cualquier duda, colócate siempre a la izquierda, así evitas confusiones.

Atención en las incorporaciones

Las incorporaciones a las rotondas o a las carreteras son los puntos más problemáticos, ya que por mucho que nos concentremos, tendemos a mirar al lado contrario del que debemos, creándonos una falsa expectativa de que no viene nadie. Piensa dos veces dónde has de mirar cuando quieras incorporarte a una nueva vía.

Las rotondas, un problema menor

Aunque pueda parecer una de las cosas que más cuesta, lo cierto es que mi experiencia me indica lo contrario. Circular al revés en las rotondas no supone un problema, ya que a ellas llegas tras unos kilómetros conduciendo “al revés”, con lo que tu mente ya está prevenida de que algo no cuadra. Además, en los países donde se conduce por la izquierda, las rotondas suelen estar muy bien señalizadas -incluso en Malta y sus carreteras de dudosa calidad-, dejando bien claro el lado por el que tenemos que entrar en ellas.