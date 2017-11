McLaren presenta en Dubai un ejemplar único, el 720S Bruce McLaren

Cuando se lanza al mercado una edición limitada de cualquier modelo, lo normal es que éste luzca una placa con el número de unidad. Todo sea por hacer sentir exclusivo al cliente. Sin embargo, pocos vehículos más exclusivos va a haber en el mundo que el nuevo McLaren 720S Bruce McLaren. Sí, éste también tiene la famosa plaquita, y en ella reza la leyenda ‘1 of 1’. O lo que es lo mismo, la única unidad que va a existir va a ser la que se exhibe en el Salón de Dubai.

La idea de McLaren con este 720S tan especial, que responsabilidad del departamento de personalización de la marca MSO -McLaren Special Operations-, es tratar de afianzarse en un mercado donde este tipo de vehículos están a la orden del día. Y, como no podía ser de otra forma, para ello se ha apostado por equipar detalles de lo más ostentosos a lo largo y ancho del vehículo.

Lo primero que llama la atención es la presencia de un color negro satinado Zenith Black para la carrocería, que tiene su perfecto contraste con los detalles en color dorado, misma tonalidad que la elegida para las llantas de aleación. Además, el motor está cubierto por un protector térmico fabricado en oro de 24 quilates. A todo esto se suman algunas piezas fabricadas en fibra de carbono, visibles en el frontal, las entradas de aire, el techo y el paragolpes trasero.

Dejamos para comentar aparte el alerón trasero específico que se ha construido para este McLaren 720S Bruce McLaren. Verás que cuenta con una especie de frase escrita en árabe. Así es, y no es otra que la traducción a aquella lengua de una de las sentencias más famosas del fundador de la marca. ‘Life is measured in achievement, not in years alone’, o lo que es lo mismo ‘la vida se mide en logros, no solo en años’-. Además, se ha escrito de tal forma que si se ve de lejos, imita al skyline de Dubai. Han sido necesarias nada más y nada menos que 30 horas para llegar a este resultado, y otras 90 para personalizar el coche entero.

En cuanto al interior, este 720S Bruce McLaren supone una continuación estética de lo que vemos por fuera. Del color negro se encargan materiales de calidad como el cuero y el Alcántara, que tienen su contraste en las costuras de color oro. El mismo tono se utiliza para otros elementos como las levas del cambio, si bien también encontraremos detalles en fibra de carbono.

Donde no se aprecia cambio alguno, y tampoco hace falta, es en términos mecánicos, de tal forma que esta edición especial del McLaren 720S guarda bajo su impresionante piel un motor V8 de 4 litros capaz de entregar 710 CV de potencia, cifra más que suficiente como para asegurar una aceleración de 0 a 200 km/h en 7,8 segundos y una velocidad punta de 341 km/h.