Veterinarios expertos coinciden: «Un gato puede reconocer perfectamente su nombre y, aun así, decidir no acercarse cuando se le llama»

La desesperación se apodera en innumerables ocasiones de aquellos dueños que no reciben respuesta ninguna de sus mascotas cuando les llaman por su nombre.

La veterinaria Ana Ramírez asegura que estos animales escuchan su nombre perfectamente, pero deciden no acercarse debido a que su preferencia es reaccionar con pequeños movimientos al no querer acercarse. «Un gato puede reconocer perfectamente su nombre y, aun así, decidir no acercarse cuando se le llama», detalla la experta.

¿Por qué los felinos no reaccionan?

Un estudio publicado por Scientific Reports en el año 2019, confirma que los gatos domésticos conocen su propio nombre, lo interiorizan e incluso, los distinguen nítidamente con respecto a otras palabras.

Los expertos exponen que los resultados del estudio mostraron que los animales son capaces de diferenciar los sonidos. Además, demuestran que están prestando atención a su dueño a través del giro de las orejas, cuando levantan la cabeza o cuando miran fijamente a una persona.

¿Cómo conseguir que reaccione?

El felino tiene la capacidad de escuchar cualquier tipo de ruido y no reaccionar ante el mismo. Así que, la clave se sitúa en provocar al animal asociaciones positivas con esa palabra para que cuando sea pronunciada no la ignore. Ramírez determina que «no se trata de repetir su nombre muchas veces hasta que haga caso, sino de crear una asociación clara, tranquila y positiva».

Las recomendaciones

Las cinco recomendaciones de los profesionales del mundo animal para evitar esta conducta son las siguientes:

Usar su nombre en experiencias positivas.

Evitar su asociación con situaciones desagradables.

Mantener la compostura y tranquilidad con lo que se esta pronunciando.

con lo que se esta pronunciando. La elección de un nombre corto y claro es esencial , sobre todo porque se rigen de patrones breves y diferentes tonalidades.

, sobre todo porque se rigen de patrones breves y diferentes tonalidades. Utilizar siempre el mismo nombre.

Por lo tanto, esta conducta se traduce en el conocimiento que tiene el felino del mensaje, el cual decide no acercarse porque no tiene ganas de interactuar y conseguir que tenga una relación positiva con ese palabra garantizará que el animal responda a la llamada cuando la pronuncien.