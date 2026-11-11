¿A qué temperatura pasan frío los gatos? Los veterinarios expertos están de acuerdo al 100%

La temperatura corporal de los gatos oscila entre los 37 y los 39 grados, y es fundamental que se mantenga dentro de este intervalo para que el organismo funcione como es debido. En este contexto, cuando la temperatura corporal desciende hasta los 32 grados, puede encontrarse en una situación de hipotermia grave, por lo que es imprescindible acudir rápidamente al veterinario; en torno a los 30 grados centígrados, empezará a presentar temblores y buscará desesperadamente fuentes de calor.

Algunas razas de gatos son más sensibles a las bajas temperaturas debido a sus características físicas y, especialmente, al tipo de pelaje. Es el caso de los gatos persas, que pueden tener más dificultades para adaptarse a los cambios de temperatura y ser más vulnerables al frío. Por otro lado, los gatos sin pelo, como el Sphynx, son especialmente sensibles, ya que carecen de una capa de pelaje que les proteja del frío. Lo mismo ocurre con otras razas, como el Devon Rex y el Cornish Rex, cuyo pelo es muy fino y corto, por lo que necesitan cuidados adicionales durante el invierno.

¿Los gatos tienen frío en invierno?

Los gatos que están acostumbrados a pasar tiempo en el exterior suelen tolerar mejor el frío que aquellos que viven única y exclusivamente en interiores. Sin embargo, cuando el termómetro baja de los siete grados, es aconsejable reducir el tiempo que permanecen fuera de casa. Si las temperaturas descienden por debajo de los cero grados, el riesgo aumenta considerablemente, especialmente cuando hay viento, lluvia o nieve, ya que estas condiciones favorecen la pérdida de calor corporal y pueden provocar hipotermia.

En cuanto a la temperatura del hogar, lo ideal es mantenerla entre los 15 y los 23 grados para que el gato esté cómodo. Generalmente, pueden empezar a tener frío entre los 10 y los 12 grados, mientras que los gatitos recién nacidos necesitan un ambiente más cálido, de entre 24 y 27 grados.

Signos de alerta

Existen varias señales que ayudan a identificar si un gato tiene frío. Una de las más frecuentes son las extremidades frías, especialmente la punta de las orejas, la cola y las almohadillas. También es habitual que busque constantemente fuentes de calor, como radiadores o ventanas por donde entra la luz del sol. Además, puede tratar de refugiarse entre los cojines, debajo de las mantas, adoptando una postura encogida y enrollándose sobre sí mismo para conservar el calor.

Otra señal bastante evidente es que empiece a tiritar, algo que puede indicar que lleva un tiempo expuesto a temperaturas bajas y necesita entrar en calor lo antes posible. Por último, también es posible observar que está menos activo de lo habitual, ya que los gatos tienden a reducir su movimiento cuando sienten frío.

«Cuando los gatos tienen frío de forma extrema, pueden sufrir hipotermia. Esto ocurre cuando su temperatura corporal desciende peligrosamente, especialmente si se mojan y están expuestos a temperaturas gélidas. Entre los síntomas a los que debes prestar atención se encuentran los temblores intensos, que pueden cesar si la situación empeora, las encías y los labios pálidos, la debilidad extrema y la pérdida de coordinación.

Si observas alguno de estos signos, contacta inmediatamente con tu veterinario. Para prevenirlo, asegúrate de que tu gato tenga siempre un refugio cálido y seco disponible. Durante las olas de frío, limita su tiempo al aire libre y coloca un arenero dentro de casa para que no tenga que salir», recomienda Medivet.

Cómo preparar el hogar

Una de las mejores maneras de proteger al gato durante el invierno es crear rincones cálidos dentro de casa. Para ello, lo mejor es colocar mantas mullidas y calentitas en sus zonas habituales de descanso, procurando que su cama esté alejada de las corrientes de aire, las ventanas y las puertas por las que pueda entrar el frío. Las camas térmicas específicas para gatos o las almohadillas calefactoras diseñadas para mascotas son una gran opción.

Otra buena alternativa es preparar un pequeño espacio de descanso en un lugar elevado, ya que el aire caliente asciende. Además, es importante vigilar la temperatura de las habitaciones donde pasa más tiempo y procurar que se mantenga entre los 15 y los 23 grados para que esté cómodo.

Riesgos de la nieve

Dejar que el gato salga el exterior cuando nieva entraña algunos peligros que conviene conocer. Uno de los principales es la congelación y la hipotermia, ya que las orejas, las patas y la cola son especialmente vulnerables al frío. Otro riesgo es la sal que se utiliza para evitar la formación de hielo en las aceras, que puede irritar las almohadillas de sus patas.

También hay que prestar especial atención a los productos químicos para derretir el hielo, ya que algunos pueden resultar tóxicos. Por último, la nieve puede provocar la formación de pequeños cúmulos de hielo en el pelaje, especialmente en la zona del vientre, cuando el animal camina o se tumba sobre ella.