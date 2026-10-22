Los expertos en perros coinciden sobre el Cocker Spaniel: «Puede ser un excelente compañero para niños y aceptar a otros animales»

El Cocker Spaniel inglés es un perro de tamaño mediano y carácter equilibrado. Su pelaje es liso y sedoso, con abundantes flecos en las patas delanteras. Puede presentar una gran variedad de colores, como negro, rojo, naranja y marrón, además de mezclas de negro y blanco, marrón y blanco o rojo y blanco. Los machos adultos miden entre 39 y 41 centímetros de altura, mientras que las hembras alcanzan entre 38 y 39 cm. Su peso oscila entre los 13 y los 14,5 kilos.

Estos perros son activos, cariñosos y sociables, y necesitan estar en contacto con las personas para sentirse felices. Su mayor deseo es agradar a sus dueños, por lo que resultan excelentes compañeros para familias con niños y suelen convivir bien con otros animales de compañía. El Cocker Spaniel destaca por su carácter alegre, su constante movimiento de cola y su costumbre de llevar pequeños «regalos». Además, aprende con facilidad, ya que muestra una gran disposición para aprender.

Cocker Spaniel: características y cuidados

El Cocker Spaniel inglés es una de las variedades más antiguas de Spaniels. Su historia se remonta al siglo XIV en España. Hasta el siglo XVII, todos los tipos de Spaniel se agrupaban en una misma categoría; los ejemplares más grandes se utilizaban para levantar las piezas de caza, mientras que los más pequeños ayudaban a hacer salir a las perdices.

Fue así como surgieron las denominaciones Springer, relacionada con el inglés Spring Game (levantar la caza), y Cocker, procedente de «woodcock», que significa perdiz o becada. En 1892, el Kennel Club británico reconoció ambas variedades como razas independientes. Al otro lado del Atlántico, los criadores estadounidenses partieron de la misma base genética para desarrollar una variedad con características propias, el Cocker Spaniel americano.

Alimentación

La alimentación del Cocker Spaniel debe ser equilibrada y adaptada a su edad, tamaño y nivel de actividad. La proteína de origen animal debe ocupar un lugar destacado en su dieta, junto con grasas saludables, como los ácidos grasos omega 3 y 6, que ayudan a mantener el pelaje brillante y la piel en buenas condiciones. Los perros adultos suelen comer dos veces al día, mientras que los cachorros necesitan entre tres y cuatro tomas, según su edad. En cuanto al aporte energético, un ejemplar adulto puede necesitar aproximadamente entre 700 y 900 kcal diarias.

Personalidad

El Cocker Spaniel inglés suele ser cariñoso, dulce y afectuoso con los miembros de su familia, con quienes disfruta compartiendo tiempo, y destaca por su fidelidad y atención. Sin embargo, puede mostrarse algo reservado ante personas desconocidas. También es una raza alegre, enérgica y con una personalidad muy marcada. Le encanta jugar y puede mostrarse bastante inquieto, por lo que se adapta especialmente bien a familias activas capaces de dedicarle el tiempo, la atención y el cariño que necesita.

El Cocker Spaniel suele convivir sin problemas con otras mascotas, sobre todo cuando ha recibido una buena socialización desde cachorro. Aunque tiene un instinto de caza moderado en comparación con el de otras razas cazadoras, en ocasiones puede sentir la necesidad de perseguir pájaros u otros animales pequeños.

Entre los problemas de comportamiento que pueden aparecer en el Cocker Spaniel inglés se encuentran la conducta destructiva, la tendencia a perseguir animales pequeños y ciertas respuestas agresivas. Estas dificultades pueden estar relacionadas con una socialización insuficiente, la falta de estimulación física o mental o los conflictos en la convivencia.

Son perros muy inteligentes y fáciles de adiestrar, que pueden destacar en disciplinas como la obediencia y la agilidad. Una de las técnicas más eficaces para educarlos es el refuerzo positivo mediante premios y recompensas. Cuando asocian una conducta con algo agradable, aprenden rápidamente a repetirla y a responder a las órdenes que se les enseñan.

Higiene

El suave pelaje del Cocker Spaniel inglés necesita un cepillado semanal para evitar que se formen nudos, prestando especial atención al pelo de las orejas. Además, es necesario recortarlo con regularidad, ya que crece con rapidez. En cuanto al baño, lo ideal es bañar al perro de forma ocasional, aproximadamente cada uno o dos meses, dependiendo de la suciedad que acumule en el pelaje.

Las orejas largas y caídas de esta raza requieren una especial atención, ya que pueden favorecer la aparición de problemas auditivos, como las infecciones. Los ojos también deben mantenerse limpios, retirando las legañas cuando sea necesario. A estos cuidados deben sumarse las visitas periódicas al veterinario.

En definitiva, el Cocker Spaniel es perfecto para ti si buscas un perro cariñoso que disfrute de la compañía de su familia y tienes tiempo para ofrecerle paseos diarios, juegos y actividad física. También es una buena opción si puedes dedicarte al cuidado regular de su pelaje y proporcionarle suficiente ejercicio, tanto si vives en una casa con jardín como en una vivienda sin él. Su carácter sociable lo convierte en un compañero ideal para familias con niños y otras mascotas, especialmente si recibe una socialización adecuada.