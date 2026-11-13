Los adiestradores coinciden sobre los perros rottweiler: «Su naturaleza vigilante y gentil los convierte en una buena opción para familias que buscan un perro guardián»

El rottweiler es un perro cuyo aspecto puede imponer, sobre todo para quien no haya convivido nunca con uno. Es una raza de perro grande, que destaca pors er musculoso y con una presencia que explica en buena medida que durante años haya estado asociado a tareas de vigilancia. Pero lo ciertoe s que criadores y adiestradores coinciden en que esta raza tiene otra faceta bastante menos conocida ya que dentro de casa puede ser cariñosa, juguetona y especialmente cercana a su familia.

Eso no significa que sea un perro para todo el mundo. Su fuerza, el carácter territorial que puede desarrollar y la necesidad de una educación constante obligan a tener claro qué animal se lleva uno a casa. El American Kennel Club (AKC) lo incluye entre las razas de trabajo y destaca precisamente esa mezcla de protección y afecto. «Su naturaleza vigilante y gentil los convierte en una buena opción para familias que buscan un perro guardián», explica la organización.

Los adiestradores coinciden sobre los perros rottweiler

Uno de los errores más habituales es pensar que el comportamiento viene prácticamente decidido por la raza. En el caso del rottweiler, la educación que recibe desde pequeño importa mucho. Puede ser territorial ante personas que no conoce y por eso acostumbrarlo desde cachorro a gente, animales, ruidos, coches o lugares diferentes ayuda después a que sepa socializar con su entorno y a desenvolverse fuera de casa.

Esa socialización, además, no termina a los pocos meses. Un perro que ha tenido contacto con situaciones diferentes desde cachorro debe seguir teniéndolo cuando crece. No se trata de obligarlo a relacionarse con todo el mundo, sino de evitar que cualquier novedad termine siendo interpretada como una amenaza. Y en el caso de los niños puede mostrarse paciente y afectuoso, aunque aquí aparece un problema mucho más sencillo de entender y es que no deja de ser un perro grande que pesa mucho. Un macho adulto puede acercarse a los 60 kilos y un simple juego puede acabar tirando a un niño al suelo. Por eso los encuentros deben estar supervisados, incluso cuando el perro tenga buen carácter.

Un perro inteligente que necesita normas claras

El rottweiler aprende y lo hace rápido, pero también puede probar hasta dónde puede llegar. Las normas que hoy valen y mañana dejan de valer no ayudan demasiado con un animal de este tamaño. Por este motivo, los adiestradores aconsejan empezar pronto y mantener cierta coherencia en casa, sin necesidad de recurrir a métodos bruscos. Dale Cunningham que lleva más de 30 años trabajando con estos perros, explica que siempre comienza el adiestramiento de sus ejemplares alrededor de los cinco o seis meses. Utiliza comida como recompensa y señala que una de las primeras palabras que deben conocer es «no».

A partir de ahí pueden aprender bastante más. Obediencia, rastreo o pastoreo son algunas de las tareas para las que la raza ha demostrado capacidad. Y esto también dice mucho sobre sus necesidades. Un rottweiler no requiere únicamente paseos para hacer ejercicio, sino que necesita trabajar la cabeza, recibir estímulos y tener algo que hacer. Dejar durante horas a un perro de estas características sin actividad y esperar después que dentro de casa permanezca tranquilo no suele ser una buena combinación.

El ejercicio forma parte de la convivencia

Las caminatas son una de las formas más sencillas de mantenerlo activo, aunque no la única. La natación es otra actividad que puede funcionar bien y también los ejercicios de obediencia o los juegos en los que tenga que buscar objetos y seguir indicaciones. Por otro lado, no conviene confundir ejercicio con juego bruto. El AKC recomienda evitar dinámicas excesivamente bruscas porque pueden fomentar comportamientos que después, cuando el animal ha alcanzado su tamaño adulto, resultan bastante menos divertidos.

Y el tamaño no es precisamente pequeño. Las hembras suelen medir entre 56 y 64 centímetros, mientras que los machos se mueven aproximadamente entre los 61 y los 69. El peso puede oscilar entre 36 y 61 kilos. Son cifras que merece la pena tener presentes antes de elegir la raza, sobre todo si nunca se ha tenido un perro grande.

Los cuidados del rottweiler tampoco son complicados

Su pelo corto facilita bastante su cuidado. El característico manto negro con marcas de color óxido suele necesitar un cepillado semanal y baños cuando corresponda. Durante la primavera y el otoño puede perder más pelo de lo habitual, mientras que las uñas y los dientes requieren los cuidados habituales de cualquier perro. Cunningham también ha explicado por qué decidió dejar de cortar la cola a sus cachorros. Para el criador, conservarla permite interpretar mucho mejor cómo se encuentra el animal. «Tú puedes saber el ánimo de tu perro, sabes cómo es su ánimo», señala.

Quien esté pensando en tener un rottweiler debería fijarse precisamente en todo esto antes que en su fama de guardián. Vigilar forma parte de su naturaleza, pero convivir con uno implica tiempo, ejercicio, socialización y educación. Es ahí donde empieza a construirse el perro que después tendrá la familia en casa.