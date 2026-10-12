A qué hora y dónde ver los fuegos artificiales del 12 de octubre en Madrid

Madrid se ha engalanado durante las últimas semanas para celebrar la Fiesta Nacional de España. Más allá del gran desfile por la Gran Vía y de los conciertos de artistas conocidos como Sebastián Yatra o Carlos Baute, estas jornadas se han convertido en un punto de encuentro entre culturas. En esta edición, Estados Unidos ha sido el país invitado y ha encabezado la Cabalgata de la Hispanidad, coincidiendo con el 250.º aniversario de su Independencia.

Como broche final, el cielo de la capital se iluminará con fuegos artificiales, luces y música en una cita que busca destacar los lazos culturales, históricos y afectivos que unen a España con los países hispanohablantes. El espectáculo pirotécnico estará acompañado por una selección musical inspirada en los diferentes ritmos y tradiciones del mundo hispano.

Horario de los fuegos artificiales en Cibeles por el 12 de octubre

«El Día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre, protagoniza la agenda de Madrid con actividades que unen a todos a los países hispanoamericanos que comparten lengua, cultura e historia. Un castillo de fuegos artificiales será el colofón final a una programación que combina espectáculos de música y baile, exposiciones, talleres, conferencias y otras propuestas para todos los públicos», detalla el Ayuntamiento de madrid.

El espectáculo de fuegos artificiales estará acompañado de una selección musical con temas de artistas reconocidos, creando una combinación de luces, colores y música que busca homenajear los lazos culturales que unen a España con los países de Hispanoamérica. El Ayuntamiento todavía no ha confirmado cuánto durará el espectáculo ni qué artistas participarán. Como referencia, el espectáculo celebrado en 2025 tuvo una duración aproximada de 15 minutos y fue de acceso gratuito hasta completar el aforo. Por ello, cabe esperar una propuesta de duración similar, aunque habrá que esperar a la información oficial para conocer los detalles definitivos.

Para llegar a la plaza de Cibeles y disfrutar de los fuegos artificiales del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, la mejor opción es utilizar el transporte público y evitar el coche particular, ya que pueden producirse cortes de tráfico en el centro de Madrid. La estación de metro más cercana es Banco de España, correspondiente a la línea 2.

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Conciertos

El lunes 12 de octubre, la programación de Hispanidad 2026 ofrecerá diferentes propuestas culturales y musicales en Madrid. A las 17:00 horas actuará la Banda de Música Ciudad de Ceuta en el Patio de Arrastre de la Plaza de Toros de Las Ventas, mientras que a las 19:00 horas el Centro Sefarad-Israel acogerá Coplas errantes, de María Berasarte y EntreQuatre. Ya a las 20:00 horas, la Plaza de España reunirá las actuaciones de Carlos Baute, Galdrii Pereira y Six El Musical. A esa misma hora, la Plaza Mayor será el escenario de la Gala de Estrellas del Flamenco del Corral de la Morería.

Visitas gratuitas a museos

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía incluye el Día de la Fiesta Nacional entre sus jornadas de entrada gratuita. El lunes 12 de octubre abrirá de 10:00 a 21:00 horas, una ocasión ideal para visitar su colección de arte contemporáneo y contemplar obras tan emblemáticas como el Guernica de Pablo Picasso.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permitirá el acceso gratuito de 13:00 a 19:00 horas. Los visitantes podrán recorrer su colección permanente y algunas de sus exposiciones temporales, como Mauritshuis Thyssen-Bornemisza.

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) también contempla el 12 de octubre como una jornada de acceso gratuito. Su horario especial de festivo será de 9:30 a 15:00 horas, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de descubrir algunas de las piezas más importantes de la historia y la arqueología españolas.

Teatro Circo Price Madrid

«El legado circense más emblemático de México está de fiesta y por primera vez se traslada a Europa. El Circo Atayde, que este 2026 cumplió 138 años, presenta sus tradicionales Galas con orquesta en vivo bajo la dirección musical del Maestro Carlos Alberto Ramirez y la dirección escénica de Artús Chávez y Alfredo Atayde, un espectáculo lleno de magia, tradición y talento que hará vibrar a toda la familia. Del 9 al 18 de octubre, el Teatro Circo PRICE de Madrid se transformará en un escenario de maravillas donde el público podrá disfrutar de acrobacias de alto vuelo, un payaso entrañable y números maravilloso en un montaje espectacular. Cada Gala promete mantener viva la esencia de la compañía, fusionando tradición, innovación y entretenimiento de primer nivel».

Del 9 al 18 de octubre, el Teatro Circo Price de Madrid se convertirá en un escenario lleno de magia y sorpresas, con acrobacias aéreas, un entrañable payaso y espectaculares números circenses. Cada gala buscará conservar la esencia del Circo Atayde, combinando tradición, innovación y entretenimiento de primer nivel. El Circo Atayde, que en 2026 celebra sus 138 años de historia, llega a la capital con sus emblemáticas galas acompañadas de orquesta en directo, bajo la dirección musical del maestro Carlos Alberto Ramírez y la dirección escénica de Artús Chávez y Alfredo Atayde.