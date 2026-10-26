Halloween en Madrid: el plan de NUGA Castellana que no te puedes perder este año

Halloween llega ya, muy muy pronto, y todavía hay quienes no tienen claro qué van a hacer este fin de semana para celebrar una fiesta que ya se ha consolidado también en España. Si hay un lugar que siempre es una apuesta segura y nunca defrauda, ese es NUGA Castellana, el complejo de ocio madrileño donde el buen ambiente está garantizado y en el que, sea cual sea el plan, siempre se pasa bien.

Un club de lectura de terror y un brunch como propuesta para celebrar Halloween

La propuesta de Nuga para celebrar Halloween tendrá lugar el sábado 31 de octubre a las 11:00 horas en el Foodhall de El Callejón de NUGA Castellana. La creadora de contenido literario Almudena Infantes llevará hasta el complejo su club de lectura, Books & Cups, con una sesión especial dedicada a Carcoma, la novela de Layla Martínez que se ha convertido en un fenómeno literario.

La cita será la primera de un ciclo de encuentros literarios que Books & Cups celebrará una vez al mes hasta final de año. Las entradas estarán disponibles hasta completar aforo a través de la web del club de lectura.

Monster Sushi, la apuesta gastronómica para el brunch

La propuesta gastronómica del brunch de Halloween de NUGA Castellana corre a cargo de Monster Sushi, el restaurante de cocina japonesa contemporánea perteneciente al Grupo UMAI. La experiencia incluirá tostadas, sándwiches, croissants y pain au chocolat, además de bebidas como café, chai, matcha o zumo de naranja natural.

Pero Monster Sushi es mucho más que una opción para tomar un brunch el fin de semana. Si te gusta la cocina japonesa, tiene una carta con gran variedad de platos, entre los que destacan los que el restaurante denomina sus «imprescindibles»: el Crispy Duck, de pato crujiente; el Ebi Furai, de gambas rebozadas, y el Monster Steak, de ternera con salsa.

Para los amantes del sushi, las opciones son también numerosas, aunque el Bad Boy y el Rainbow son dos de las propuestas que más llaman la atención de su carta.

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Sus postres también sirven para querer volver; especialmente las fresas a la pimienta, una propuesta tan diferente como atrevida. Quienes prefieran sabores más clásicos también pueden decantarse por la cheesecake o la tarta de chocolate.

El restaurante, que cuenta con otro establecimiento en Madrid, situado en la calle Zurbano, busca acercar su propuesta a los clientes de la zona norte de la capital con una experiencia gastronómica inspirada en la cocina nipona.

Más planes para alargar Halloween en Madrid

La oferta de NUGA Castellana permite completar la jornada con otras propuestas gastronómicas en El Callejón, donde también se encuentran VRRO y Ditaly. Así, quienes quieran aprovechar el día pueden convertir la sesión literaria en el punto de partida de un plan más extenso.