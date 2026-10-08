Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina hoy jueves y dónde es más barato repostar en la comunidad de Madrid
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Cuando llegamos al jueves, el precio de la gasolina sigue siendo algo que preocupa mucho a los conductores. Desde hace meses, el precio no ha dejado de crecer debido a factores como los conflictos internacionales o la inflación, y aunque la rebaja actual para este mes es de 20 céntimos el litro, todavía debemos fijarnos bien en lo que marcan los surtidores en cada momento. De este modo, y si te encuentras en Madrid, este es el precio de la gasolina para hoy 8 de octubre, con las gasolineras más baratas.
Y para tener los datos actualizados y ubicar bien dónde están esas estaciones y gasolineras que resultan más económicas a primera hora de hoy jueves, podemos recurrir al Geoportal que es la herramienta que pone a nuestra disposición el Ministerio para la Transición Ecológica. Toma nota entonces porque estas son las ubicaciones que conviene tener en cuenta.
Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Estas son a continuación, las gasolineras más baratas para hoy 8 de octubre a primera hora de la mañana en Madrid:
Gasolina 95
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.629 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.634 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.839 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.839 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.879 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403, km 2. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.629 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.759 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.767 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.767 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.767 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.767 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l.
- Gasexpress. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.769 €/l.
- Galp. Madrid. Avenida Mayorazgo, 20. Precio: 1.779 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l.
Si deseas consultar precios del combustible en cualquier otro momento, te recomendamos entrar en el Geoportal donde encontrarás los datos que reportan las propias gasolineras actualizados. Y podrás ver además resultados tanto en forma de listado como los arriba mostrados, pero también en forma de mapa para que la información se encuentre de manera más rápida. Un mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo: