Si tienes que coger el coche hoy jueves y además ya estás pensando en el largo fin de semana que van a tener los madrileños con motivo del puente de Todos los Santos, ya que recordemos que la Comunidad sí que ha decidido mover el festivo del domingo al lunes, una de las primeras cosas será pensar en llenar el depósito y para ello, se hace imperativo saber cuál es el precio de la gasolina en Madrid hoy 29 de noviembre.

Y es que sabemos que no es lo mismo respostar en el centro o en la capital que hacerlo en los municipio, ya que aunque la diferencia puede que sea de apenas unos céntimos, cuando se traduce en un depósito lleno puede que sí que lo notemos. De este modo, y a partir de los datos que tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica podemos saber cuál es el precio de la gasolina en Madrid, a primera hora de este jueves así que toma nota, porque te ofrecemos además los listados con aquellas direcciones en las que están las gasolineras más baratas.

Precio de la gasolina hoy 29 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo reportado por las propias gasolineras al Geoportal, estas son las gasolineras más baratas en Madrid hoy:

Gasolina 95

Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.525 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.529 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.559 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.559 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.559 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.669 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.759 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.759 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.759 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.794 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . BP Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: . Carrefour. Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 13. Precio: 1.809 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.698 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.699 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.699 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l.

Con estos datos ya sabes dónde parar esta mañana para llenar el depósito, pero si quieres consultar precios en otro momento, te recomendamos entrar en el Geoportal donde podrás ver datos actualizados a cualquier hora y dónde además puedes afinar más la búsqueda en función de dónde te ubiques o si vives en un municipio que quieres consultar de manera concreta. Además, puedes ver resultados en forma de listados como los mostrados o en forma de mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo.