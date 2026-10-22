Arrancamos el jueves y con el fin de semana cada vez más cerca, son muchos los conductores que empiezan a organizar sus próximos desplazamientos. Puede que algunos tengan previsto salir de Madrid durante unos días, mientras que otros sencillamente necesitan utilizar el coche para ir al trabajo o para llevar a los niños al colegio. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que llenar el depósito sigue siendo un gasto importante, especialmente con la situación que atravesamos con los carburantes. Por eso, antes de acercarte a cualquier surtidor, puede que te interese comprobar cuál es el precio de la gasolina hoy 22 de octubre y dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid.

Y es que, aunque este mes se esté aplicando la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, todavía encontramos bastante diferencia dependiendo donde repostemos así que si tienes que llenar el depósito hoy o quieres dejar el coche preparado para el fin de semana, será bueno que compares antes de decidir dónde parar. Como siempre, para conocer las opciones más baratas recurrimos al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge los datos comunicados por las propias gasolineras y permite consultar la información actualizada y que te ofrecemos a continuación.

Precio de la gasolina hoy 22 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son, según el Geoportal, las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves a primera hora de la mañana:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.568 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.569 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.579 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.819 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.819 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.819 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, km 11,200. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, km 11,200. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Cepsa La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.834 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.839 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.839 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.839 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.839 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.699 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.708 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.709 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.719 €/l.

Ahora ya sabes qué estaciones de servicio puedes tener en cuenta si necesitas repostar este jueves en Madrid, pero recuerda que los precios de los carburantes pueden cambiar a lo largo del día. Por eso, si tienes previsto llenar el depósito más tarde o quieres comprobar si hay alguna gasolinera todavía más económica cerca de casa o de tu trabajo, te recomendamos entrar directamente en el Geoportal y ver resultados no sólo en forma de listado sino también con un mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: