Más Madrid pretende usar la Agencia de Vivienda Social para comprar locales comerciales en vez de viviendas

Más Madrid ha propuesto en la Asamblea que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, el organismo encargado de dar un techo a las familias más vulnerables, destine sus recursos a comprar locales comerciales. Lo plantea en plena crisis de vivienda, con miles de madrileños esperando un alquiler público y en lugar de reclamar que ese dinero se invierta en adquirir o construir viviendas.

La medida figura en la proposición no de ley 370/2026, registrada el 18 de septiembre por la diputada Jimena González y firmada por la portavoz del grupo, Manuela Bergerot. Su punto 12 insta al Gobierno regional a «impulsar desde la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid la adquisición de locales comerciales, evitando su conversión en viviendas turísticas y destinándolos, a precios razonables, a la revitalización del comercio local».

La iniciativa no concreta ninguna cantidad. No dice cuántos locales debería comprar la agencia, cuánto costaría la operación ni de qué partida saldría el dinero. Tampoco forma parte de un paquete de vivienda: está incluida en una proposición sobre trabajadores autónomos con una veintena de medidas.

La propuesta llega cuando la agencia arrastra una fuerte presión de demanda. Según datos de 2025, la AVS mantenía casi 800 viviendas sociales vacías, más de 20.000 personas esperaban un alquiler público y se ejecutaron más de 120 desahucios de vivienda social en 2024, la cifra más alta de la década. El compromiso del Gobierno regional es promover 2.100 nuevas viviendas en esta legislatura.

Además, Más Madrid propone justo lo contrario de lo que la propia agencia está haciendo con su patrimonio. En octubre de 2025, la AVS licitó un acuerdo marco de 11,52 millones de euros para acondicionar como viviendas los locales que ya posee. Mientras el organismo transforma bajos comerciales en hogares para ampliar el parque social, la formación de Bergerot plantea que compre locales para que sigan siendo comercios.

La iniciativa choca también con el discurso que Más Madrid mantiene en materia de vivienda. El partido ha reclamado que la Comunidad ejerza de forma «efectiva y generalizada» el derecho de tanteo y retracto en las ventas de viviendas y edificios de grandes tenedores para incorporarlos al parque público. En mayo pidió recuperar promociones del Plan Vive para sumarlas al parque público de vivienda social y asequible. Y Bergerot ha llegado a defender en la Asamblea que «nadie debería tener diez casas» mientras miles de personas no pueden pagar un alquiler.

Más Madrid justifica la medida por la desaparición del comercio de proximidad. Según su exposición de motivos, en la ciudad de Madrid se han reconvertido unos 2.500 locales en viviendas de uso turístico en solo cuatro años, y comprarlos permitiría frenar ese fenómeno y revitalizar los barrios.

Sin embargo, la formación no explica por qué esa política comercial debería pagarse con los recursos del organismo creado para dar vivienda a quien no puede acceder a ella, ni por qué ese dinero no se destina a comprar las viviendas que reclaman las familias en lista de espera.