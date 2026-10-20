Madrid tiene un nuevo monumento: un caballo de bronce de 6,3 metros es el nuevo protagonista de la Plaza del Carmen

Madrid tiene un nuevo atractivo turístico que atrapa las miradas y los móviles de los turistas que pasean por la Plaza del Carmen. Se trata de un monumental caballo de bronce de 6,30 metros de altura que acaba de instalarse en pleno centro.

La escultura rompe con la imagen tradicional de los monumentos ecuestres y promete convertirse en uno de esos lugares en los que merece la pena detenerse para, al menos, hacer una fotografía.

La obra, titulada El rumor de la discordia, es del artista mexicano Gonzalo Lebrija y ha llegado a este céntrico enclave de la mano del hotel Thompson Madrid y en colaboración con la galería Travesía Cuatro. Una propuesta de arte contemporáneo que transforma el paisaje urbano y añade un nuevo punto de interés para madrileños y visitantes.

Un caballo de bronce que rompe con los monumentos tradicionales

La escultura está realizada en bronce y descansa sobre un gran pedestal de hormigón. En uno de sus extremos aparece un caballo purasangre con bridas, pero sin silla, riendas ni jinete. Su posición, alejada del centro del pedestal, rompe con la composición solemne que suele caracterizar a las esculturas ecuestres clásicas.

En lugar de representar a un personaje histórico o conmemorar una victoria, la pieza muestra al animal en un instante de incertidumbre, como si estuviera a punto de alcanzar el centro sin llegar a hacerlo. La ausencia de una figura humana refuerza esa sensación de movimiento contenido y deja abierta la interpretación de quienes se acercan a contemplarla.

¿Quién es Gonzalo Lebrija, el artista detrás de la escultura?

Gonzalo Lebrija nació en Ciudad de México en 1972 y reside en Guadalajara. Su trayectoria artística abarca disciplinas como la fotografía, el vídeo y la escultura, con las que explora cuestiones relacionadas con el tiempo, el destino, el caos y la percepción de los acontecimientos.

En El rumor de la discordia, estos temas se materializan en una figura que parece suspendida en el tiempo. La obra invita a reflexionar sobre lo que sucede entre un acontecimiento y el siguiente, un instante fugaz que el artista convierte en una pieza monumental.

A lo largo de su carrera, Lebrija ha presentado sus trabajos en instituciones culturales como el Museo Jumex, el Museo Tamayo, el SCAD Museum of Art y el Museo Reina Sofía.

La Plaza del Carmen suma un nuevo punto de interés turístico

La instalación forma parte de la apuesta del hotel Thompson Madrid por acercar el arte y la cultura contemporánea al espacio urbano. Para ello, ha colaborado con Travesía Cuatro, una galería con presencia en Madrid, Guadalajara y Ciudad de México.

La escultura amplía la oferta artística del centro de la capital con una propuesta diferente a los monumentos históricos más habituales. Su tamaño, el contraste entre el bronce y el hormigón y la singular posición del caballo hacen que destaque en una plaza muy transitada.