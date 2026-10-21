Madrid renueva el aire acondicionado de la Línea 1 y estrena la videolasistencia en las máquinas de Metro

La Comunidad de Madrid ha previsto destinar más de 2,8 millones de euros a renovar la climatización de los trenes de la Línea 1 de Metro, la más antigua y utilizada de la red. Además, ha puesto en marcha un servicio de teleasistencia por videollamada en las nuevas máquinas expendedoras del suburbano, que permite a los viajeros contactar en tiempo real con un agente.

La compañía metropolitana licitará próximamente un contrato para sustituir todas las unidades condensadoras, encargadas de liberar al exterior el calor extraído del tren, y las evaporadoras, que absorben el calor del interior para enfriar el ambiente. La actuación afecta a los convoyes del modelo 2000-A que circulan por la L1.

Los prototipos, de tecnología española, ya están diseñados y se fabricarán específicamente para estos trenes, teniendo en cuenta sus características y antigüedad. A ello se suman cerca de 3,5 millones de euros que Metro destina al mantenimiento de la refrigeración de las líneas 1 y 5 mediante un contrato de cuatro años.

Estos trabajos se desarrollarán mientras llegan los 40 convoyes de gálibo estrecho adquiridos para renovar la flota de la Línea 1, con una inversión de más de 500 millones de euros. La L1, inaugurada en 1919, fue la más utilizada de la red en 2025, con más de 112 millones de viajeros.

En cuanto a la teleasistencia, los usuarios podrán resolver dudas, recibir orientación personalizada o comprar sus títulos de transporte con asistencia remota. Un total de 24 profesionales de estaciones han recibido formación específica para guiar al viajero durante todo el proceso de adquisición.

La función estará disponible inicialmente en 214 equipos distribuidos en 47 estaciones, de los que 72 permitirán la conexión por vídeo, uno por vestíbulo. La instalación forma parte del plan Estación 4.0, que contempla la renovación de las máquinas de venta con una inversión de 9 millones de euros, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación.

Por otro lado, la Línea 6 abrirá las 24 horas los fines de semana una vez finalice su automatización integral. La Circular, utilizada a diario por más de 430.000 viajeros, funcionará de forma ininterrumpida desde el inicio del servicio del viernes hasta su cierre el domingo.

El nuevo horario cubrirá los desplazamientos nocturnos por ocio, trabajo o asistencia a grandes eventos. La L6 conecta con otras diez líneas del suburbano, cinco intercambiadores, Cercanías y la Estación Sur de Autobuses.

La automatización permitirá aumentar la capacidad de los trenes y ajustar la oferta a la demanda en tiempo real. Los trabajos de mantenimiento que hoy se realizan durante las madrugadas del viernes y del sábado se concentrarán principalmente en la noche del domingo al lunes.