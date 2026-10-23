Creerás que estás en Laponia pero estos son los 4 mejores pueblos de Madrid de Navidad

El otoño es una temporada perfecta para hacer pequeñas escapadas a muchos de los pueblos que tenemos en nuestro país, pero además, a medida que se acerca la época navideña la elección puede dirigirse a dar con esas pequeñas localidades que nos transporten y nos hagan pensar que estamos en la mismísima Laponia. Y lo cierto es que lo podemos conseguir sin apenas salir de Madrid gracias a estos cuatro pueblos que sin duda, te van a sorprender.

En la Comunidad de Madrid de hecho, podemos encontrar planes navideños para gustos muy distintos. Puedes pasar la tarde entre puestos de artesanía, llevar a los niños a ver un belén o buscar ese paisaje de montaña que tanto apetece cuando llega el frío. Y sin hacer un viaje largo. Alcalá de Henares, El Escorial, Navacerrada y Chinchón son los pueblos que tienen motivos de sobra para que los apuntemos en la agenda, aunque todavía habrá que esperar para conocer todos los detalles de sus celebraciones de 2026.

Alcalá de Henares

En Alcalá de Henares la Navidad se vive, sobre todo, alrededor de la plaza de Cervantes. Desde allí se puede seguir por la calle Mayor, con sus soportales, entrar en alguna tienda o acercarse a la Casa Natal de Cervantes. Es uno de esos paseos que se pueden hacer sin prisas, con tiempo para sentarse a tomar algo y continuar después por el casco antiguo, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y si deseas vivir la Navidad como si fuera Laponia estás en el sitio perfecto. A la espera de conocer todo lo que se ha preparado para este 2026, el año pasado se instaló en la plaza un mercado con 32 puestos de artesanía, una noria, una pista de hielo y atracciones infantiles. Hubo también conciertos, pasacalles y exposiciones de belenes. Son actividades como decimos, de 2025, no un programa confirmado para este diciembr pero es de esperar que muchas de ellas las recupere el Ayuntamiento cuando anuncie la Navidad de 2026. Aun así, el centro histórico por sí solo ya da para una buena tarde de paseo.

El Escorial

En El Escorial, el frío de diciembre invita a buscar una cafetería después de recorrer el centro. Es una escapada cómoda para quienes prefieren un pueblo de sierra antes que las aglomeraciones de Madrid, y durante las fiestas se suman los adornos y las actividades en sus calles y plazas. Aquí el plan no depende de encontrar una gran atracción: también apetece entrar en las tiendas y pasar un rato en la plaza de España. Para la Navidad de 2025, el Ayuntamiento organizó el encendido de luces y la inauguración del belén municipal el 5 de diciembre. La agenda incluyó feria de dulces, mercadillos, talleres familiares y visitas de Papá Noel. Casa Miñana llamó especialmente la atención por su iluminación inspirada en cuentos clásicos, y también se celebraron actividades en el parque Lorenzo Fernández Panadero. Todavía no se ha confirmado qué propuestas volverán en 2026, por lo que conviene consultar el programa municipal antes de ir.

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Navacerrada

Navacerrada es de todos los pueblos que mencionamos, el que mejor encaja con la idea de viajar a Laponia sin salir de Madrid. Las casas de montaña, el paisaje de la Sierra de Guadarrama y las temperaturas de invierno ayudan mucho. Si nieva, el pueblo parece sacado de una postal; si no, tampoco faltan razones para visitarlo, porque el centro y los alrededores permiten pasar el día entre paseos y restaurantes. Y en 2025, bajo el nombre de «Navacerrada, el Pueblo de la Navidad», hubo mercado artesanal, conciertos y talleres infantiles. También funcionó el Tren a la Casa de la Navidad, que salía de la plaza de los Ángeles hacia el Valle de la Barranca para que los niños pudieran entregar sus cartas al Paje Real. Es una de las actividades que muchas familias querrán volver a encontrar este año, aunque habrá que esperar al anuncio oficial para saber si se repite. Y un consejo: si se prevé nieve, revisa el estado de las carreteras antes de subir.

Chinchón

Por último, hablamos de Chinchón que tiene una ventaja que se aprecia nada más llegar ya que buena parte del paseo gira alrededor de su plaza Mayor. Los balcones de madera y las fachadas tradicionales hacen que el lugar resulte especial incluso antes de encender las luces. En Navidad, la decoración añade otro motivo para acercarse, recorrer las calles próximas y quedarse a comer o a merendar en el pueblo. Y recordemos que el año pasado la plaza acogió el Mercado de Oficios «Camino a la Navidad», con artesanos, demostraciones de oficios, pasacalles y talleres para los niños. De momento no se puede dar por hecho que tenga el mismo formato en 2026, pero si finalmente vuelve, será una buena excusa para organizar la visita alrededor de sus puestos; y, si no, Chinchón sigue teniendo suficiente encanto como para dedicarle una tarde, especialmente cuando empieza a oscurecer y se iluminan los balcones de la plaza.