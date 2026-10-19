La Comunidad abrirá en enero su nueva Oficina de Atención al Ciudadano junto a Sol tras invertir 2,4 millones

La Comunidad de Madrid abrirá a primeros de enero la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano (OCAC), ubicada en el número 4 de la calle Carretas, a un paso de Sol. La sede sustituirá a la actual de la Carrera de San Jerónimo, 13, una vez terminadas las obras de adecuación, que han supuesto una inversión de 2,4 millones de euros, según ha informado la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

El traslado responde al aumento de la actividad. El servicio atendió a más de 55.700 personas en 2025, un 19% más que el año anterior, y en el primer semestre de 2026 ha realizado 40.089 atenciones, el doble que en el mismo periodo de 2025.

Se ha intervenido en 828 metros cuadrados, de los que 500 se dedican exclusivamente a la oficina, casi el doble que la actual. Contará con 13 puestos de atención y una plantilla de 31 profesionales, un 20% más que ahora, además de sala de espera, sala multifuncional, sistema de turnos y un puesto de autotramitación asistida.

La entreplanta reservará 218 metros cuadrados al Registro de Uniones de Hecho, con diez puestos de trabajo, un despacho y la sala de ceremonias. El año pasado se inscribieron 4.434 parejas, un 11,6% más que en 2024, cuando fueron 3.971.

La oficina abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00, con cita previa o sin ella. Tendrá un puesto específico de atención preferente para personas mayores y con discapacidad, colectivos que suman más de 1.600 atenciones anuales en la sede actual.

Ofrecerá atención presencial y por videollamada para presentar solicitudes, registrar documentos y validar certificados electrónicos, además de gestiones de la Tarjeta Sanitaria Virtual, el Carné Joven y el SMAC. El proyecto incluye un espacio cardioprotegido y cerebroprotegido, con desfibrilador y personal formado en RCP y detección de ictus.

El servicio 012 ha ampliado sus vías de contacto con X, WhatsApp, chat y videollamada, y ahora sumará un nuevo canal en Instagram para difundir información y novedades de la Comunidad. La Administración busca reforzar la atención omnicanal y llegar a ciudadanos que utilizan menos los canales tradicionales.

Cajeros en los pueblos con vida

La Comunidad de Madrid ha instalado también 25 cajeros automáticos en municipios de menos de 5.000 habitantes sin oficina bancaria, donde hasta septiembre se han realizado 6.044 retiradas por un importe global de 783.920 euros. La medida forma parte del programa Pueblos con Vida, que prevé 61 cajeros para que los vecinos no tengan que desplazarse a otros municipios a sacar dinero.

El importe medio por retirada ha sido de 129,70 euros, según un estudio elaborado con Prosegur, que también contabiliza 500 consultas de saldo, 75 de movimientos y 5 cambios de PIN. La actividad ha crecido mes a mes: de 304 retiradas en julio a 1.701 en agosto y 4.039 en septiembre.

Con esta red, la Comunidad asegura ser la primera autonomía con cajeros en el 100% de sus municipios y avanzar hacia la inclusión financiera plena.

Según el Informe de Inclusión Financiera 2025 del Banco de España, el efectivo es el principal medio de pago para el 72% de los vecinos de estas localidades, frente al 65% en 2023. El cajero es la vía más usada para conseguirlo, por el 79% de la población, frente al 8,4% que recurre a la ventanilla.

A red completa, los 61 cajeros movilizarán unos 30 millones de euros al año, de los que la Comunidad estima que 15 millones se gastarán en el comercio, la hostelería y los servicios de proximidad. El Banco de España, no obstante, no cuantifica el gasto adicional que genera un cajero.

Se ha dado prioridad a seis localidades: Valdemaqueda, Villamantilla, Zarzalejo y Santa María de la Alameda, afectadas por el incendio de este verano, además de Batres y Colmenar del Arroyo. La medida se integra en el Plan de Recuperación de la Sierra Oeste, que prioriza el comercio local y el tejido empresarial, y facilita el consumo de proximidad en los pequeños comercios.