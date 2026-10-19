La Ciudad de la Justicia de Madrid ya se levanta: 19 grúas y hasta 2.000 obreros para el mayor complejo judicial del mundo

La Comunidad de Madrid ha finalizado las labores de excavación, vaciado y cimentación de la Ciudad de la Justicia, justo cuando se cumple un año del inicio de las obras. Con la primera fase cerrada, ha comenzado el alzado de la estructura sobre rasante en Valdebebas, donde se levantará el mayor complejo judicial del mundo, según ha informado la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Las UTE adjudicatarias han movido más de 1,5 millones de toneladas de tierra, en torno a 600 piscinas olímpicas, con más de 80 camiones y 15 máquinas de gran tonelaje al día. La cimentación ha exigido colocar 1.087 pilotes, 28 micropilotes y 1.070 zapatas. Los armazones de los aparcamientos ya están acabados, por lo que se empieza desde la planta 0 de los dos lotes.

Las estructuras del TSJM y la Audiencia Provincial estarán terminadas en el primer trimestre de 2027, y las del lote 2, en el segundo semestre. Después llegarán fachadas, canalizaciones y sistemas, durante un año, hasta que los edificios estén operativos después del verano de 2028. Ahora operan 19 grúas y más de 2.000 trabajadores acudirán a la obra en los momentos de máxima producción.

La Comunidad sigue ampliando su red judicial: están en marcha los palacios de Móstoles y Collado Villalba, y se adjudicará próximamente el proyecto de Pozuelo de Alarcón. El Ejecutivo regional actuará sobre el 90% de las 570 infraestructuras judiciales entre 2023 y 2027, con una inversión superior a 830 millones de euros.

El Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo iniciará sus obras antes de fin de año, según ha avanzado el consejero. Las mesas de adjudicación están en marcha y se pretende firmarla el mes que viene. El Gobierno regional invertirá 2,2 millones en un espacio de 1.700 metros cuadrados en la Carrera de San Jerónimo, 13, que abrirá en marzo de 2027.

El recorrido tendrá tres plantas de exposiciones, salón de conferencias y salas polivalentes, y una cuarta planta para las asociaciones de víctimas. La zona temporal reunirá objetos cedidos por familiares, como la batería de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, y el monopatín de Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.

Exposición sobre ETA en EEUU

La exposición ETA: la historia del terrorismo nacionalista en España se inaugurará el 21 de enero en el Museo de Víctimas del Comunismo de Washington y seguirá abierta hasta junio de 2027. Organizada con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, mostrará 50 fotografías y tres vídeos, además de hasta seis actividades paralelas. La Comunidad aportará hasta 100.000 euros.