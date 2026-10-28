Ayuso aprueba una inversión récord de 7.740 millones en Educación: baja las ratios de alumnos y suma mil nuevos docentes

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una inversión de 7.740,3 millones de euros en Educación para 2027, con la que bajará la ratio a 20 alumnos por aula en 3º de Primaria e incorporará cerca de 1.000 nuevos docentes a la enseñanza pública. La partida, recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales aprobado por el Consejo de Gobierno, ha crecido un 11,2% respecto a este año.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha sumado 780,7 millones más que en 2026 y concentra el 23,5% de las cuentas autonómicas, solo por detrás de Sanidad. La bajada de ratios, ya completada en el segundo ciclo de Infantil y en la ESO, llegará el próximo curso a 3º de Primaria, donde las clases pasarán de 25 a 20 escolares.

Por etapas, Infantil, Primaria y Especial han recibido 1.509,9 millones, 130,4 más que este año (+9,5%), mientras que Secundaria y Formación Profesional han alcanzado los 1.702,9 millones, 174,5 más que en 2026 (+11,4%). Las escuelas infantiles de gestión directa contarán con 104,3 millones (+7,8%) y la dotación de las de gestión indirecta ha subido un 14%.

El presupuesto ha fijado además un nuevo récord en becas y ayudas al estudio, con 283,8 millones. El incremento se ha concentrado especialmente en el programa ACCEDE de préstamo gratuito de libros, del que en este curso ya se benefician las familias de más de 520.000 alumnos. La inversión en construcción, ampliación y mejora de centros públicos ha crecido un 19,4%, hasta los 136,4 millones, y permitirá arrancar el plan de climatización y accesibilidad de los colegios, dotado con 1.240 millones en los próximos diez años.

Las universidades públicas han obtenido el mayor presupuesto de su historia: 1.420,1 millones, un 14,6% más. Los 180,5 millones adicionales materializan el acuerdo alcanzado a principios de año con los rectores de los seis campus públicos madrileños. Las becas universitarias han subido un 7%, hasta 16,6 millones, y el Programa María Goyri para contratar talento investigador y docente ha crecido un 175%, hasta 18,7 millones. La I+D, por su parte, ha aumentado un 9,2%, con 16,6 millones más, en el marco de una nueva Ley de la Ciencia que sustituirá a la vigente desde 1998.

Las cuentas de 2027, las últimas de la legislatura, han alcanzado los 32.911 millones de euros, un 7,3% más que en 2026, lo que las convierte en las mayores de la historia de la región. Casi nueve de cada diez euros se destinan al ámbito social y Sanidad y Educación suman cerca de 20.000 millones. El cuadro macroeconómico, avalado por la AIReF, no contempla déficit ni endeudamiento neto.

Sanidad ha recibido 12.178,5 millones, el 37% del total y un 10,6% más que este año. De ellos, 5.853 millones irán a personal, con 35 millones para reforzar guardias, noches y festivos y el reconocimiento del sábado como día especial, una medida que beneficiará a más de 60.000 profesionales. La partida para reducir las listas de espera quirúrgica ha sumado 6,7 millones, hasta los 26,1, y el programa de vacunación incorporará la nueva vacuna contra el neumococo para los mayores de 60 años.

En vivienda, el Ejecutivo regional ha destinado 552 millones y ha duplicado los fondos para ampliar el alquiler asequible, que han pasado de 38 a 78,3 millones. El programa Mi Primera Vivienda contará con 35 millones en avales y los menores de 40 años que compren su vivienda habitual por menos de 450.000 euros tributarán al 4% en Transmisiones Patrimoniales, frente al 6% actual.

El transporte ha recibido más de 705 millones, un 26% más, para la ampliación de la Línea 11 de Metro y la prolongación de la L5 hasta el aeropuerto de Barajas. La Línea 6 abrirá las 24 horas los fines de semana y el Consorcio implantará un billete sencillo de 1,50 euros en toda la Zona A.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha alcanzado los 3.522,1 millones (+21,2%), con los que la red de atención social superará por primera vez las 70.000 plazas. Las prestaciones de dependencia han crecido un 44,6%, las ayudas a la natalidad un 54,2% y los afectados por ELA recibirán hasta 18.000 euros anuales.

El proyecto ha incluido seis nuevas bajadas de impuestos, que elevan a 41 las aprobadas desde 2019. La Comunidad aportará en 2027 al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales 7.555 millones de euros, un récord histórico.