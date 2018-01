Nerea de ‘OT’ 2017 desvela el capítulo más amargo de su vida

Cada vez queda menos para conocer qué concursante conseguirá ganar OT 2017 y quién va a representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Mientras tanto, los ‘triunfitos’ siguen abriéndose al público y contando algunos de sus secretos más íntimos. No todo lo que rodea a los participantes de ‘Operación Triunfo’ es gloria, algunos de ellos, como Nerea Rodríguez, tienen episodios oscuros de su vida que no se habían conocido hasta ahora: “De niña sufrí acoso y la música fue mi salvación”. Unas palabras que ha pronunciado en una entrevista a la revista ‘Lecturas’.

Detrás de su cara angelical se esconde una joven de 18 años con pasión por la música y que ha conquistado al exigente público de Ot 2017 con su dulzura, sonrisa y grandísima voz. Sin embargo, Nerea cuenta con muchas inseguridades que ha ido puliendo durante su paso por La Academia: “Las inseguridades se transforman en nervios y luego en errores, que pasan a generar más inseguridades… Tengo que aprender a valorar más mi trabajo y a no centrarme tanto en los errores”, confiesa la catalana.

Uno de los motivos que le desencadenan estos problemas es el acoso escolar que sufrió en el colegio: “Los niños son muy sinceros y muy crueles. Con 5 años me dibujaba ya con los dos dientes y pensaba que era más fuerte que nadie y que tenía que asumir las cosas (…) de pequeña lloraba mucho por esto y la música fue mi tabla de salvación”.

La mejor medicina para superar sus miedos ha sido su paso por OT 2017 y así lo reconoce Nerea: “He aprendido mucho de mí misma. Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que yo pensaba. Nunca había vivido fuera de casa y aunque allí tenemos gente todo el día, me sentía un poco más independiente”.