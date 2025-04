Jessica Goicoechea ha hablado por primera vez de Manu Moreno, su nuevo novio. La actriz ha sido captada por las cámaras de GTRES y no ha podido evitar deshacerse en halagos hacia su chico, con el que ha recuperado la ilusión en el amor meses después de su ruptura sentimental con Marc Bartra, con el que llevaba dos años de relación.

Las románticas palabras de Jessica Goicoechea hacia Manu Moreno

A comienzos de este 2025, salieron a la luz los rumores de una posible relación entre la creadora de contenidos catalana y el jugador de rugby licenciado en medicina, con el que se lleva dos años de diferencia. A través de sus respectivas redes sociales, dieron pistas de sus comienzos, como su escapada en Navidad a Bali, Indonesia, donde compartieron imágenes en los mismos sitios, aunque no publicaron entonces ningún posado juntos.

Jessica Goicoechea y Manu Moreno. (FOTO: GTRES)

A medida que pasaba el tiempo, Goicoechea decidió dar un paso adelante el pasado mes de febrero tras ser vistos en Málaga en una exposición de Gianni Versace. Concretamente, la influencer compartió en su cuenta personal unas imágenes en el Centro Cultural Fundación Unicaja del evento al que acudió junto al jugador de rugby, con el que compartió su primera foto. Tras ello, Moreno no dudó en comentarle, «mi mujé», unas palabras que confirmaron que lo suyo iba viento en popa.

Poco tiempo después, la pareja acudió al concierto de Rels B en el Movistar Arena de Madrid. Allí se dejaron ver en actitud cómplice y compartiendo numerosas muestras de cariño, como caricias o besos.

Ahora, la modelo ha sido pillada en la puerta de salidas de Madrid Atocha-Cercanías, donde ha hablado como nunca sobre todo lo que le aporta Manu Moreno, una de las promesas del deporte de nuestro país y que tiene un envidiable físico por el que se hizo viral hace unos meses en Tik Tok gracias a la cuenta de la Selección Española.

Jessica Goicoechea y Manu Moreno. (FOTO: GTRES)

«Vengo de trabajar y me voy a trabajar y a ver si saco tiempo para estar tranquila», ha dicho con la voz entrecortada Jessica Bueno, que aunque sí que está acostumbrada a posar o ha hacerse fotos, en contadas ocasiones ha dado declaraciones a la prensa que está en la calle a pesar de su mediática relación con Marc Bartra.

Sin embargo, cuando los paparazzis le han preguntado sobre su relación con Manu Moreno, Goicoechea no ha podido evitar sonrojarse, sonreír y responder tímidamente. «Estoy muy bien, muy enamorada. No me lo esperaba nada recuperar esa ilusión, pero cuando surge, surge», ha continuado diciendo. Finalmente, ha destacado todas las cualidades que tiene su chico, con el que lleva tan solo unos meses de relación: «Es muy atento, me trata increíble, es divertido…».