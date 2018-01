En libertad provisional y con una orden de alejamiento de su todavía mujer y sus dos hijos, Carlos Navarro, ‘El Yoyas’, ha dado su versión de los hechos a la revista ‘QUÉ ME DICES!’: “Yo fui a ver a mi hijo -que era su cumpleaños- y no pude verle porque a esta señora no le salió de las narices! Ella directamente me lo impidió, porque no le dio la gana. Y claro, un padre tiene derecho. Y como un padre no quiere hablar mal de la madre de sus hijos… pero si el padre hubiese ido y hubiera denunciado primero, entonces la cosa hubiera cambiado (…) Lo que se está diciendo por ahí me resbala. El problema está en que hay dos niños pendientes de que sus padres se entiendan para que ellos puedan disfrutar de una forma normal”.

Sea como sea lo cierto es que Carlos asegura que la denuncia le pilló absolutamente por sorpresa ya que no llegaron a verse y lo único que intercambiaron fue unas palabras por teléfono: “No hubo ni un insulto, le dije lo que me parece: una decepción. Después, si ella me habla de alguien y yo le digo que a ese alguien me lo paso yo por ahí y le reviento la cabeza, ¿a quién he amenazado? ¿a mi mujer? No, a una tercera persona que es un tío y que según ella es más grande que yo”.

Según se entiende por las palabras de ‘El Yoyas’ y como ha declarado Fayna Bethencourt a la misma publicación, la pareja hacía meses que había roto su relación, habiéndose quedado los dos menores bajo la tutela de la madre, que se mudó a Gran Canaria a finales de junio. En este punto las declaraciones de los ex concursantes difieren, ya que Fayna asegura que Carlos miente cuando dice que lleva tres meses sin ver a sus hijos.

A esperas de una resolución judicial que resuelva la situación del todavía matrimonio, solo cabe esperar que el catalán y la canaria sean capaces de anteponer el bienestar de sus hijos a sus enfrentamientos como ex pareja.