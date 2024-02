Zara siempre sorprende: encontramos la versión low cost del vestido red con el que triunfa Aitana

Sí, Aitana ya se ha convertido en un icono de la moda. Y la que fuera casi una niña cuando se presentó a OT 2017, ha evolucionado. De los vaqueros a las deportivas y jerséis más anchos, está ahora la mar de sofisticada. Ahora Zara tiene la versión low cost del vestido red que llevó en una de sus escapadas.

Verás que está en dos colores: blanco y negro, y que es enigmático gracias a su red y a los abalorios.

La versión low cost del vestido red de Aitana

Está en Zara y lo eliges en dos tonos siempre básicos. Destaca por muchos detalles, pues es midi y se confecciona en tejido tipo red con aplicación de abalorios. Con cuello redondo y manga sisa. Forro interior con tirantes finos ajustables combinado a tono.

Desde Zara explican que trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de nuestros productos.

Para evaluar su cumplimiento han desarrollado un programa de auditorías y planes de mejora continua.

Por esto, hay que destacar que se elabora en 100% poliéster con el forro del mismo material.

Y para cuidarlo, entonces debes seguir lo máximo posible las instrucciones de la etiqueta. Lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

Como ves, es una prenda algo delicada que no puedes lavar como las otras. Hay que ver bien de qué forma lo hacemos para que no se estropee y así lo tienes como el primer día.

En Zara trabajan con proveedores, trabajadores, sindicatos y organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Además apuntan que gracias a la colaboración con sus proveedores, trabajan para conocer las instalaciones y procesos que se emplean para fabricar sus productos con el objetivo de conocer su trazabilidad.

En dos colores básicos: vestido red

Este vestido es toda una tentación, vas elegante, sexy y siempre eres el centro de atención de la fiesta. Aunque Aitana lleva el vestido de red en blanco, tal prenda de Zara está en dos colores distintos, más bien básicos, y que sabemos que irán perfectos con todo lo que nos pongamos.

En este caso, el negro aporta siempre el estilo perfecto para ir con zapatos de tacón, con bailarinas y también con sandalias de cara a la temporada más primaveral y veraniega. Lo tienes para cantidad de ocasiones, como una fiesta y también una salida algo esporádica.

En color blanco es realmente tentador. Aparece un estilo boho chic como recién salida de una isla directa a Ibiza, que es como va vestida Aitana, feliz, sin preocupaciones y en la playa. Nosotros también queremos y por esto hemos copiado su estilo, y con este vestido casi estamos igual que ella.

En blanco, vas con bailarinas en este color, con manoletinas negras y mucho más. Siempre vas a quedar bien.

Qué precio tiene la versión low cost del vestido red

Tienes este vestido en Zara con un fantástico descuento. Su precio es 79,95 euros y ahora tiene el precio de 7,99 euros, es decir, tienes un descuento del -90%. Vamos, una super ganga que hay ahora en rebajas y que no puedes dejar de aprovechar.

Las tallas son dos, así que no tienes mucho para elegir. Está la S-M y la L-XL, por lo que es genial porque una de las dos seguro que va bien. Desde Zara apuntan que este producto tiene la talla más pequeña de lo habitual.

