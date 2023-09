Vuelve a la rutina con este vestido de punto de Zara que está enloqueciendo a Instagram

Las prendas de rayas y al estilo marinero siempre se llevan. También en otoño, por esto hay que volver a la rutina de la mejor manera, con este vestido de punto de Zara.

Ya es un hito en las redes, y las unidades se acaban. Ya lo puedes comprar sea en la web o en tienda física.

El vestido de punto de Zara que triunfa

Es largo y de rayas oscuras y blancas, de cuello redondo y tipo midi, es ajustado, así vas marcando figura en cantidad de ocasiones donde te lo pondrás.

Cómo está confeccionado

Este vestido se elabora en 62% viscosa y 38% poliamida, algo a tener en cuenta a la hora de poder cuidar y mantener esta prenda.

Desde Zara aconsejan que lavar las prendas a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado. Para este cuidado debes tener especial cuidado con el punto, así que sigue las instrucciones de la etiqueta.

Debes lavarlos a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

Completa tu look

Para que tu look se eleve todavía mas cuando lleves este vestido, entonces debes buscar esos accesorios más tops. Y desde la web de Zara esto es posible porque hay cantidad de ellos.

Para completar la magia de este vestido, tenemos la sandalia de tacón alto y piel de edición limitada y precio de 119 euros, además de la ropa interior como el conjunto de bordados, que lleva tanga (19,95 euros) y la bralette (29,99 euros), también tienes cazadoras biker que le van al dedillo y también las denim, ideales para esta temporada.

Dónde obtener este vestido

Está en la web de Zara y en su tienda física, (hay muchas repartidas por las distintas poblaciones).

El vestido de punto a rayas tiene un precio de 29,95 euros, y las tallas disponibles son de la S a la XL, ahora bien se está agotando en el formato online. Por esto hay que ver si está disponible en la tienda. Algo que es mejor que sepas antes de ir. Además, especifican desde la web que este producto presenta una talla más grande de lo habitual.

Tienes también información sobre disponibilidad, envíos y devoluciones en la misma web.